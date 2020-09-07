В континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Центральный поединок игрового дня состоялся в Казани, где местный "Ак Барс" принимал питерский СКА.

Судьба матча между "Ак Барсом" и СКА решилась только в овертайме. Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Игра, на которой присутствовало внушительное по нынешним временам количество болельщиков, получилась зрелищной, с обоюдными шансами на успех. Однако удача улыбнулась хозяевам. В овертайме победу "Ак Барс" принес Найджел Доус - 3:2.

Любопытная статистика: впервые армейцы уступили "Ак Барсу" в гостях в дополнительное время. Ранее, если для выявления победителя не хватало шестидесяти минут, дважды в овертаймах победу одерживали "красно-синие". Еще три встречи завершились в сериях послематчевых бросков.

Есть повод порадоваться и у наставника казанского клуба Дмитрия Квартальнова. В качестве главного тренера соперников СКА он одержал над армейцами шестую победу в дополнительное время.

Подводя итоги матча на пресс-конференции, Квартальнов отметил характер своей команды:

- В целом могу сказать, что все молодцы. Да, по ходу игры мы вели с преимуществом в две шайбы, а потом немного упустили нить игры. Соперник играл мощно, но мы проявили характер. Думаю, надо поработать над концовкой: в будущем мы бы хотели, чтобы наши нападающие помогали защитникам.

Впервые за последние полгода "Ак Барс" провел матч с 50% болельщиков на трибунах

Показалось, что у вашей команды есть проблема с реализацией большинства. Как планируете ее решать?

Дмитрий Квартальнов: Согласен, есть такое. Но мы знаем эти причины и постараемся сделать необходимые корректировки.

В Казани впервые в сезоне на трибунах было 50% болельщиков. Как это ощущалось во время игры?

Дмитрий Квартальнов: Это круто и здорово. У меня большие слова благодарности нашим болельщикам и нашему руководству республики, которое увеличило количество зрителей. Рустам Минниханов обещал на встрече с командой, что поработает над этим вопросом, и поработал.

Тем временем

Клуб "Вегас Голден Найтс" уступил "Даллас Старз" в первом матче серии плей-офф полуфинала Кубка Стэнли с футбольным счетом - 0:1.

Единственную шайбу в матче забросил Йон Клингберг. Особо отметим, что голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил все 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Форвард команды Денис Гурьянов за матч нанес три броска по воротам, Александр Радулов - два.

Второй матч противостояния пройдет в ночь на 9 сентября по московскому времени.