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07.09.2020 11:15
Рубрика: Общество

Ученые КФУ доказали оседлость жителей Золотой Орды

Текст: Сергей Кирсанов

Исследования археологических находок с территории Багаевского селища в Саратовской области показали высокую степень оседлости жителей Золотой Орды. Об этом рассказал профессор Института международных отношений КФУ Леонард Недашковский.

Селище было обнаружено профессором в 1995 году, исследование началось в 2002-м. По данным ученых Казанского федерального университета, Багаевское селище, занимавшее площадь более пяти гектаров, обеспечивало сельскохозяйственной продукцией один из четырех крупнейших золотоордынских городских центров Нижнего Поволжья город Укек. Последний имел большую политическую значимость, так как в нем производилась чеканка монет.

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- Нижнее Поволжье являлось экономическим и политическим центром Золотой Орды, средоточием всех торговых путей государства вплоть до его распада. Здесь был домен - личное владение золотоордынских ханов, территория, не передававшаяся во владение более мелким зависимым владетелям, здесь кочевали ставки правителей Золотой Орды, бывшие политическими центрами государства, резиденцией хана и правительства. Земледельческое хозяйство было наиболее развитым в северной части Нижней Волги, где и расположено Багаевское селище. Наибольшее количество золотоордынских памятников в Нижнем Поволжье отмечается именно в его северных районах, где население могло активно практиковать пашенное земледелие, используя плодородные черноземные почвы, - приводит слова археолога ТАСС.

В поселении были обнаружены артефакты, связанные с земледелием и различными промыслами. Это полностью меняет существующее представление о жизни золотоордынских сел. Стало очевидно, что вокруг крупных городов Золотой Орды в Нижнем Поволжье располагались мелкие населенные пункты, связанные с городами и экономически, хотя ранее этот факт ставился под сомнение.

Кроме того, по мнению ученых, Золотая Орда не являлась кочевым государством со слабо развитым земледелием, как принято считать. Материалы раскопок доказывают, что золотоордынцы обладали развитым сельских хозяйством - земледелием и скотоводством, а также промыслами, обеспечивавшими города продуктами питания и ремесленным сырьем. Села снабжались через города ремесленной продукцией - поливной и неполивной керамикой, стеклянными и чугунными изделиями, предметами из черного и цветного металла, а также дорогими привозными товарами.

Среди находок, например, золотоордынская, древнерусская, мордовская керамика, фрагменты амфор из Трапезундской империи и Восточного Средиземноморья, кашинной, в том числе иранской, и красноглиняной поливной посуды. Были найдены также разнообразные изделия из железа, меди, стекла, кости, свинцовый слиток и золотоордынские монеты 1278-1361 годов чеканки.

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- Наличие значительного количества находок древнерусской и мордовской керамики свидетельствует о том, что в этническом составе населения Багаевского селища четко выделяются древнерусский и мордовский компоненты. Фрагменты амфор Трапезундской империи и Восточного Средиземноморья, иранской кашинной и восточнокрымской красноглиняной поливной посуды говорят о степени развития торговых связей селища. Экономические связи осуществлялись не только путем прямого обмена продовольствия и сырья на ремесленные изделия, но в большей степени посредством товарно-денежных отношений, - пояснил Недашковский.

В ближайшем будущем археологи планируют провести анализ химического состава найденных изделий из цветного металла и стекла, а также металлографический анализ предметов из черного металла. Это позволит выявить различные ремесленные традиции или источники поступления сырья. Раскопки на месте Багаевского селища будут продолжены.

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