В Башкирии три школы перешли на "дистанционку" из-за COVID-19 у учеников

323 ученика трех школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса у учеников. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

По его словам, случаи заражения выявлены среди старшеклассников школ Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов Башкирии.

- Каждый случай мы отрабатываем по алгоритму: в течение двух часов уведомляем территориальный Роспотребнадзор и больницы. Проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, при необходимости выводим на дистанционный режим, - отметил Айбулат Хажин.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что эти случаи единичные, противоэпидемические мероприятия проведены, и распространение инфекции не допущено.

Глава РБ Радий Хабиров заметил, что ожидал худшего, и попросил коллег не расслабляться, так как инкубационный период еще не пройден.

По данным на 7 сентября, в Башкирии зарегистрировано 8011 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Из них 30 - за прошедшие сутки. Число умерших от коронавируса - 29 человек.