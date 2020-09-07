В Оренбурге полиция оштрафовала участников ночной вечеринки с оружием. По словам организаторов, оружие было бутафорским, а само действо являлось съемками любительского фильма.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. В центре города на автопарковке в районе парка "Тополя" молодые люди устроили шумные ночные танцы. На кадрах с вечеринки, попавших в социальные сети, девушка танцует с пулеметом, а несколько мужчин стоят с автоматами.

По факту случившегося полиция начала проверку. Сами же участники события, комментируя случившееся в соцсетях, пояснили, что происходившее являлось съемками фильма о городских стритрейсерах. А оружие в руках собравшихся было ненастоящим: автоматы и ружья - обычные муляжи для игры в лазертаг.

Напомним, что на сегодня Оренбургская область находится на втором этапе снятия ограничений по Covid-19. Из массовых мероприятий в регионе разрешены публичные слушания, но с соблюдением санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информацию о проведении автопати у крупного гипермаркета полиция обнаружила в соцсетях. К месту сбора молодежи были направлены экипажи сотрудников полиции. По итогам проверки 25-летний организатор и участники вечеринки были привлечены к административной ответственности. Всего было составлено 26 протоколов.