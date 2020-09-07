В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок

Полиция Северного района Оренбуржья начала проверку по факту тройного ДТП, в котором погиб ребенок.

Как сообщило в понедельник УМВД по региону, трагедия произошла ночью на 1224-м километре автотрассы Москва - Челябинск. При выезде со второстепенной дороги на главную 45-летний водитель трактора не уступил дорогу автомобилю Audi. От удара 35-летний владелец легковушки допустил столкновение с иномаркой Kenworth, за рулем которой находился 46-летний мужчина.

В результате тройного ДТП двое пассажиров Audi получили травмы и были госпитализированы. Находившийся в салоне ребенок скончался в машине скорой помощи.

По данным УМВД, все пассажиры и водители на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Причины происшествия устанавливаются.