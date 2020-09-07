В Ульяновске стартовала программа развития парапредпринимательства

Программа "Парапредпринимательство - больше, чем спорт" стартовала в регионе 5 сентября в рамках нацпроекта "Малое предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Тридцать участников на протяжении трёх месяцев будут познавать азы бизнес-процессов, нюансы ведения бухгалтерского и налогового учёта, маркетинга, поиска инвестиций и продвижения своего дела. Также они разработают свой первый проект под наставничеством опытных предпринимателей и бизнес - тренеров и представят его на суд жюри. Лучшая инициатива получит сертификат на промо-сопровождение.

Итоги конкурса планируется подвести на форуме "Деловой климат в России", который состоится в Ульяновске в декабре.

"Ульяновская область - родина нескольких уникальных проектов, которые помогают открыть своё дело. Огромную роль играет здесь внимание губернатора Сергея Морозова, которое он уделяет вопросам обучения будущих, начинающих и действующих предпринимателей региона. Зачастую на первоначальном этапе не хватает именно знаний и опыта, общения с бизнес-сообществом и наставничества, которое помогает избежать многих ошибок. Именно поэтому образовательные проекты для всех категорий граждан в нашем регионе очень востребованы",- отметил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Напомним, проект "Парапредпринимательство - больше, чем спорт" проходит в регионе в четвертый раз. За это время бизнес-курс прослушало порядка 100 людей с ограниченными возможностями здоровья. На всех этапах проведения проекта участникам помогают специально обученные волонтеры.