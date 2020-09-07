Житель Прикамья похитил 100 тонн железнодорожных рельсов

В Прикамье суд признал виновным жителя Красновишерского района в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи № 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Как пояснили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, на станции Левшино (Пермский край) были задержаны водители двух грузовых автомобилей, которые перевозили железнодорожные рельсы. У них на руках имелись поддельные накладные на перевозку металлолома.

Водителей для перевозки рельсов в пункт приема металла нанял за денежное вознаграждение местный житель. Им оказался ранее судимый житель Пермского края 1977 года рождения. Подобным образом злоумышленник неоднократно совершал хищения рельсов и деталей верхнего строения железнодорожного пути. В общей сложности им было похищено более 100 тонн рельсов. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1,3 миллиона рублей.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на четыре года и десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.