Юлии Котковой из Пензы пришлось явиться в суд и выплатить штраф за безобидное селфи в носках. Снимок привлек внимание правоохранителей: им не понравился узор - сотрудники наркоконтроля разглядели, что он очень похож на изображение канабиса. Против девушки возбудили дело об административном правонарушении.

Горожанка призналась: выбирая в интернет-магазине яркие носочки, она не знала, что нарушает закон. Подсудимая раскаялась и сообщила, что выбросила носки, а снимок удалила из соцсетей. Но было уже поздно. Изначально на девушку завели несколько административных дел - отдельно по одному и тому же снимку, размещенному ею на личных страницах в разных соцсетях. Суд пришел к выводу, что все они составляют одно административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.13 КоАП РФ. Она запрещает заниматься пропагандой либо незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Юлию оштрафовали на четыре тысячи рублей. И это еще гуманно. К примеру, ранее жительницу Республики Мари Эл, у которой изъяли 136 пар носков с тем же рисунком, заставили заплатить 40 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Она торговала ими на рынке.

Но непонятно, почему вся ответственность ложится на потребителей, а не на производителей, которые выпускают запрещенный законом товар в огромном количестве. Ведь стоит задать в поисковике словосочетание "носки с изображением конопли", как в интернете выскакивает столько ярких картинок, что глаза разбегаются.

Как пояснили в прокуратуре Пензенской области, сотрудники полиции были обязаны выделить в отдельное производство материалы для проведения проверки в отношении продавца и изготовителя запрещенной продукции.

Кстати, для них штрафы куда выше. Но, как выясняется, большинство интернет-магазинов зарегистрированы на иностранных площадках, а продукция, которой они торгуют, чаще всего оказывается выпущенной не в России. Поэтому правоохранители довольствуются только санкциями в отношении соотечественников.

"В данном случае суд учел возраст подсудимой и ее раскаяние. Однако экспертиза установила, что на рисунке изображена конопля, которая включена в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которые также подлежат контролю в России", - пояснил судья Роман Танченко.