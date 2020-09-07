Александр Усс принял участие в открытии здания Сибирской электронной таможни

Новости

Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 15:30
Рубрика: Власть

Александр Усс принял участие в открытии здания Сибирской электронной таможни

В Красноярске открылось новое здание Сибирской электронной таможни. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор края Александр Усс и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.
В 2021 году Сибирская электронная таможня станет единственной в СФО, уполномоченной осуществлять электронное декларирование товаров. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края В 2021 году Сибирская электронная таможня станет единственной в СФО, уполномоченной осуществлять электронное декларирование товаров. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В 2021 году Сибирская электронная таможня станет единственной в СФО, уполномоченной осуществлять электронное декларирование товаров. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Сергей Меняйло отметил особую роль таможенных служб в экономическом развитии страны и пожелал успехов сотрудникам электронной таможни.

Александр Усс также поздравил таможенников со знаменательным событием.

"Когда президент РФ принял решение о создании электронной таможни в Сибири, причем именно у нас, в Красноярском крае, это стало поводом для нашей особой гордости. При этом главой государства учитывалось и особое географическое положение региона как центра России, его мощный экономический и инвестиционный потенциал, хорошие перспективы развития. С того времени была проделана очень большая организационная работа, сформирован трудовой коллектив, установлены взаимоотношения с участниками внешнеэкономической деятельности, которые готовы к работе в новом формате. Я желаю вам успехов в работе на новом месте во благо России, Сибири и Красноярского края", - сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
На СНСЗ состоялась закладка нового теплохода для перевозок по Енисею

В 2021 году Сибирская электронная таможня (СЭТ) станет единственным таможенным органом в Сибирском федеральном округе, уполномоченным осуществлять таможенное декларирование товаров в электронной форме.

"Создание электронных таможен - важнейшая часть масштабной реформы таможенных органов, которая завершается уже в этом году. Сегодня перед таможней стоят еще более интересные и амбициозные задачи. В ближайшее десятилетие мы должны перейти от электронной таможни к таможне интеллектуальной, максимально автоматизировать процесс декларирования", - отметил Владимир Булавин.

Сибирская электронная таможня оснащена самыми современными информационно-техническими и программными средствами - здесь организован высокоскоростной центр оперативного мониторинга и анализа, а также учебный зал для повышения квалификации работников. Для исключения несанкционированного доступа в здание предусмотрена система распознавания лиц, а при возникновении нештатной ситуации все системы смогут функционировать автономно.

Также в новом здании обустроено 282 рабочих места. Штат таможни укомплектован на 71 процент.

Справка

Сибирская электронная таможня была открыта в 2019 году, тогда же в структуре СЭТ начал работать Сибирский таможенный пост. За год работы было выпущено более 70 тысяч деклараций, которые подали почти 2 тысячи участников внешнеэкономической деятельности из 68 регионов России. В федеральный бюджет таможней было перечислено более 30 млрд рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября