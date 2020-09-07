Александр Усс принял участие в открытии здания Сибирской электронной таможни

В Красноярске открылось новое здание Сибирской электронной таможни. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор края Александр Усс и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Сергей Меняйло отметил особую роль таможенных служб в экономическом развитии страны и пожелал успехов сотрудникам электронной таможни.

Александр Усс также поздравил таможенников со знаменательным событием.

"Когда президент РФ принял решение о создании электронной таможни в Сибири, причем именно у нас, в Красноярском крае, это стало поводом для нашей особой гордости. При этом главой государства учитывалось и особое географическое положение региона как центра России, его мощный экономический и инвестиционный потенциал, хорошие перспективы развития. С того времени была проделана очень большая организационная работа, сформирован трудовой коллектив, установлены взаимоотношения с участниками внешнеэкономической деятельности, которые готовы к работе в новом формате. Я желаю вам успехов в работе на новом месте во благо России, Сибири и Красноярского края", - сказал губернатор.

В 2021 году Сибирская электронная таможня (СЭТ) станет единственным таможенным органом в Сибирском федеральном округе, уполномоченным осуществлять таможенное декларирование товаров в электронной форме.

"Создание электронных таможен - важнейшая часть масштабной реформы таможенных органов, которая завершается уже в этом году. Сегодня перед таможней стоят еще более интересные и амбициозные задачи. В ближайшее десятилетие мы должны перейти от электронной таможни к таможне интеллектуальной, максимально автоматизировать процесс декларирования", - отметил Владимир Булавин.

Сибирская электронная таможня оснащена самыми современными информационно-техническими и программными средствами - здесь организован высокоскоростной центр оперативного мониторинга и анализа, а также учебный зал для повышения квалификации работников. Для исключения несанкционированного доступа в здание предусмотрена система распознавания лиц, а при возникновении нештатной ситуации все системы смогут функционировать автономно.

Также в новом здании обустроено 282 рабочих места. Штат таможни укомплектован на 71 процент.

Справка

Сибирская электронная таможня была открыта в 2019 году, тогда же в структуре СЭТ начал работать Сибирский таможенный пост. За год работы было выпущено более 70 тысяч деклараций, которые подали почти 2 тысячи участников внешнеэкономической деятельности из 68 регионов России. В федеральный бюджет таможней было перечислено более 30 млрд рублей.