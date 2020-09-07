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07.09.2020 12:46
Рубрика: Власть

Губернатор Андрей Травников поручил обновить больницу в Колывани

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональным министерствам оказать содействие в обновлении центральной районной больницы (ЦРБ) в поселке Колывань.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона пояснил, что с этим были некоторые сложности, так как в Колывани находится большое количество объектов культурного наследия, защищаемых законодательством.

- Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ, для того чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков, - сказал Андрей Травников во время рабочей поездки в район.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Главный врач Колыванской ЦРБ Юрий Ершов поделился планами с губернатором: в детской поликлинике при ЦРБ будут заменены системы жизнеобеспечения, полы. В новом корпусе ЦРБ будет располагаться хирургическое отделение на 40 коек, операционная и реанимационная палаты.

Андрей Травников поставил задачу минстрою региона провести все работы по обновлению коммуникаций в детской поликлинике до наступления морозов.

Также губернатор поручил специалистам найти техническое решение, которое бы позволило облегчить доступ пациентов в передвижной медицинский комплекс (ПМК) - "ФАПа на колесах". Они выполнены на базе тягача КамАЗ, поэтому пожилым людям трудно подниматься по лесенке.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Колыванский район в апреле 2019 года первым из муниципальных районов области получил новейший передвижной медицинский комплекс, выполненный в виде медицинского кабинета и укомплектованный современным оборудованием, мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарем. Входящий в ПМК флюорограф предназначен для скрининга социально значимых заболеваний, в том числе онкологических. ПМК приобретен за счет средств резервного фонда правительства РФ. Его стоимость составила 16,8 миллиона рублей.

В текущем году в рамках регионального проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение" Новосибирская область получит еще 13 мобильных ФАПов - для медицинского обслуживания жителей 179 малых деревень и поселков.

Кроме того, Андрей Травников пообещал разобраться, почему Колыванская ЦРБ не получила новую машину в рамках обновления автопарка службы скорой медицинской помощи.

Справка "РГ"

На реконструкцию Колыванской ЦРБ в 2020 году выделены 5,1 миллиона рублей. В 2021-2022 годы на это планируется направить 272 миллиона рублей. Сейчас ведется проектирование объекта, ориентировочно к декабрю 2020 года будет получено заключение госэкспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2022 года.

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