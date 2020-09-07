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07.09.2020 15:03
Рубрика: Власть

Иркутская область намерена вернуть в повестку крупные проекты

Текст: Екатерина Вострикова
Новый аэропорт Иркутску все же необходим. Такого мнения придерживается правительство Приангарья. И готово реанимировать планы строительства крупного воздушного узла за границами областного центра. Проект аэропорта "Иркутск-Новый", который разрабатывался в 2006-2008 годах, продемонстрировали министру экономического развития РФ Максиму Решетникову во время его рабочей поездки в регион.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников побывал на предприятиях Иркутской области и провел совещание с представителями бизнеса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Министр экономического развития РФ Максим Решетников побывал на предприятиях Иркутской области и провел совещание с представителями бизнеса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Министр экономического развития РФ Максим Решетников побывал на предприятиях Иркутской области и провел совещание с представителями бизнеса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, вопрос о строительстве нового аэропорта периодически поднимался в Иркутской области, начиная с прошлого века. В 2006 году вынести аэропорт за городскую черту поручил президент РФ. В федеральном бюджете были зарезервированы средства на строительство. По тем временам стоимость проекта оценивалась в 25 млрд рублей. Из них 15 миллиардов рублей - федеральные - планировалось направить на строительство ВВП, остальные средства предполагалось привлечь из средств региона (на инфраструктуру) и за счет инвесторов - на терминал.

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Было предложено несколько площадок, приоритетной считалась территория между Иркутском и Ангарском в районе поселка Стеклянка. Однако площадку не согласовали военные - она попадает в зону полетов самолетов авиазавода. Запасной вариант - в районе Качугского тракта - был внесен в территориальную схему РФ, однако проект не был утвержден. А в 2012 году и вовсе было заявлено, что действующий аэропорт еще далеко не исчерпал свой потенциал, и Иркутск-Новый перевели в "режим ожидания".

Новый состав правительства намерен опять вдохнуть в проект жизнь. Современный аэропорт региону остро необходим. Во-первых, из соображений безопасности. Во-вторых, сейчас существует ограничение на прием грузовых рейсов действующим аэропортом в черте города, а за пределами областного центра ограничений не будет.

А в-третьих, Иркутская область намерена развивать внутренний туризм на Байкал. На встрече с министром экономического развития врио губернатора региона Игорь Кобзев рассказал о мерах поддержки туротрасли, о том, что власти собираются после отмены пандемийных ограничений инициировать различные бизнес-миссии, роад-шоу, рекламные и ознакомительные туры и привлекать турбизнес области к участию в них, чтобы увеличить поток туристов. А кроме того, предпринимают все усилия, чтобы включить авианаправление Москва - Иркутск в перечень субсидируемых министерством транспорта России. Очевидно, что без современных "воздушных ворот" региону с такими амбициями не обойтись.

Максим Решетников признал важность современного воздушного узла и предложил региональным властям для начала зарезервировать земли под предполагаемую площадку. Это вполне возможно Иркутской области было делегировано право подготовки документации по планировке территории под размещение аэропортового комплекса - включая региональную и федеральную части.

Кроме аэропорта Максиму Решетникову рассказали о проекте газификации региона и связанных с ним планах строительства второго теплоисточника в Иркутске, а также о проектах пространственного развития областного центра. Продемонстрировали исторический 130 квартал и работу по созданию Иркутских кварталов.

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Максим Решетников назвал 130-й квартал "пилотным для России" примером комплексной реновации, который усиливает туристический потенциал области и важен как пример развития малого и среднего бизнеса - мало где можно встретить такую плотность рабочих мест: две тысячи на шести гектарах.

Министр отметил, что на федеральном уровне готовится пакет законодательных актов, который даст регионам и муниципалитетам инструментарий, необходимый для того, чтобы упростить и ускорить реализацию подобных проектов.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"

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