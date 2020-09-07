На Таймыре перевернулся катер на воздушной подушке с рыбаками. В результате происшествия утонул 54-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Красноярскому краю, о ЧП стало известно от женщины, которая обратилась в полицию в Норильске - ее муж отправился на рыбалку с друзьями на катере на воздушной подушке, но в оговоренное время не вернулся. Связавшись с компанией женщина узнала, что у них произошло ЧП - утонул один из рыбаков.

На озеро, где рыбачили мужчины, выдвинулись местные спасатели и полицейские.

Сейчас на месте трагедии работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.