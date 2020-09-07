Секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Травников и депутат Госдумы РФ Александр Карелин дали старт новому значимому проекту. Жителям региона был предложен бесплатный пеший маршрут, авто- и велопробег по знаковым местам региона, связанным с событиями, внесшими большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне

5 сентября новосибирцы стали участниками квеста "Карта нашей Победы", приуроченного к 75-летию Великой Победы. Старт проведению квеста дали секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Депутат Государственной Думы РФ, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

- В России и Новосибирской области проводится очень много патриотических акций. Это знаменитый "Бессмертный полк", "Вахта памяти", "Свеча памяти". Иногда такие замечательные движения возникают неожиданно, спонтанно, по предложению отдельных людей, активистов. Здорово, что мы присутствуем на старте еще одной инициативы - квеста "Карта нашей Победы". Я вижу, что, несмотря на ненастную погоду, этот проект привлекает большое количество молодежи. 2020 год особенный для нашей страны и области - это Год памяти и славы, год, когда произошло важное событие - Новосибирску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Очень правильно, что организаторы постарались наполнить программу этого квеста событиями, которые ярко рассказывают о том, почему наш город получил это почетное звание, - подчеркнул Андрей Травников.

В рамках проекта "Карта нашей Победы", жителям региона был предложен бесплатный пеший маршрут, авто- и велопробег по знаковым местам Новосибирска и Новосибирской области, связанным с событиями, внесшими большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Часть из них хорошо известна: вокзал, с которого уходили на фронт бойцы; школы, в которых размещались госпитали; эвакуированные предприятия, на которых трудились новосибирцы.

Но есть объекты и места, о которых знают немногие. Цель проекта "Карта нашей Победы" - не просто рассказать об этих улицах, зданиях и предприятиях, имеющих отношение к военной истории, но и погрузить участников в атмосферу далеких событий. В каждой точке было организовано театрализованное действо, стилизованное под события прошлого. Участие в квесте помогло жителям города и области лучше узнать историю родного края и Новосибирска - города трудовой доблести.

- Отдельные слова благодарности за ту возможность, которую нам, вместе с вами, предоставил оргкомитет "Победа". За то, что на высоком организационном уровне дана возможность подчеркнуть адреса, которые связаны с достижением Победы, узнать новые факты, показать их нашим землякам. Успехов! Я уверен, что именно ваша любознательность, ваша активная позиция еще раз подтвердит итоги голосования, которые позволили носить нашему городу это гордое звание - "Город трудовой доблести", - отметил Александр Карелин, обращаясь к организаторам и участникам квеста.