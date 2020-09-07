Новосибирский фотограф опубликовал снимки "марсианского" озера

Снимки известного новосибирского фотографа Вадима Махорова вызвали восторг у пользователей соцсетей. Автор разместил в Instagram работы, сделанные во время поездки по Алтайскому краю.

На фотографиях - соленое озеро Бурлинское, которое находится в округе города Славгород Алтайского края, в западной части Кулундинской равнины. У поселка Бурсоль на озере добывают соль же примерно 200 лет.

Для того чтобы "поймать" удивительный розовый цвет воды, нужна жаркая сухая погода, и это должен быть конец лета. "Вода розовая в озере из-за рачков и микроводорослей, которые размножаются только в очень соленой воде. Концентрация соли в озере - 200 грамм на литр", - написал Вадим Махоров на своей страничке.

По его наблюдениям, смесь соли с илом засыпают сразу в поезд, который заходит по рельсам в воду.

"Это такой сюр, когда видишь это в первый раз! Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место", - пишет автор.

Насыщенные яркие цвета фотографий - не фотошоп. Такими они получились благодаря тому, что сделаны с высоты птичьего полета.