Школу в Кузбассе закроют на сутки из-за COVID-19 у педагога

Школу №12 в кузбасском городе Междуреченске, где у учителя младших выявили коронавирус, закроют на дезинфекцию.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию муниципалитета, учебное заведение не будет работать в течение суток. А класс инфицированного педагога прозанимается дистанционно в течение двух недель. Дети будут находиться на домашней изоляции с одним из родителей.

В свою очередь, людей, которые были в контакте с заболевшей (ее доставили в одно из медучреждений Новокузнецка), возьмут под наблюдение и протестируют.

Между тем, по данным областного оперативного штаба, в Кузбассе за минувшие сутки выявили 85 случаев коронавирусной инфекции. Максимальное количество заболевших - в Кемерове и Новокузнецке, 35 и 19 человек соответственно. А всего с начала пандемии в регионе подтверждено 7048 случаев COVID-19.