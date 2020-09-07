Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью

Борьба с коронавирусом должна вестись по всем фронтам, уверен директор Иркутского противочумного научно-исследовательского института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Балахонов.

Авторитетный эксперт в области эпидемиологии и микробиологии рассказал "Российской газете", из чего состоит вакцина против коронавируса, зачем нам знать о наличии антител к Covid-19 и в чем смысл массовой вакцинации.

Слабое место "короны"

Сергей Владимирович, первая российская вакцина зарегистрирована и начато ее производство. Но тут же появились негативные отзывы: "слишком уж быстро создали", "прививаться этим опасно", "сам не буду и другим не советую", "народ переболеет, и все само пройдет" и прочие. Как вы к этому относитесь?

Сергей Балахонов: Вакцинация против Covid-19 на современном этапе понимания патогенеза (механизма зарождения и развития болезни - прим. ред.) этой инфекции, однозначно востребована.

Пандемия охватила весь мир и приняла беспрецедентные масштабы. Более 25 миллионов человек инфицированы в мире. В России этот показатель превысил миллион. И требуется эффективное поступательное противодействие, которое должно идти по всем направлениям.

Одно из главных направлений - применение эффективной вакцины. Это проверено жизнью и доказано историей. Хрестоматийный пример: особо опасные инфекции - оспа, туберкулез, полиомиелит, туляремия - отступили именно после начала массовой вакцинации населения.

Тогда объясните, каким образом первая российская вакцина "Спутник V" была так быстро разработана?

Сергей Балахонов: Здесь как раз ничего удивительного нет. Противовирусные современные вакцины, в том числе и от особо опасных инфекций, разрабатываются на основе уже апробированных технологических платформ.

За основу берется так называемый векторный вирус. Он безопасен для человека. В случае данной вакцины это аденовирус (использовали два разных аденовируса Аd5 и Ad26 - прим. ред.). Из векторного вируса удаляются один-два гена, а на их место присоединяются гены SARS-CoV-2. В данном случае, это ген, детерминирующий С-белок, который формирует "корону" вируса. Именно он является основным фактором, влияющим на выработку иммунитета в организме привитого человека.

Я упрощенно это описал. А на самом же деле происходит сложнейший высокотехнологичный процесс на стыке генной инженерии, микробиологии и вирусологии. Так получается гибридная векторная вакцина, которая способствует выработке иммунитета.

Кроме этого, разработке вакцины очень помогла быстрая расшифровка генома коронавируса. Это было сделано еще в январе, и практически сразу аннотация стала доступной для всех исследователей. И надо отметить, в геноме SARS-CoV-2 есть "слабое место", которое тоже оказалось на руку разработчикам вакцины.

И какое же?

Сергей Балахонов: Мы знаем, что все вирусы мутируют, в разной степени. И коронавирус не исключение. В настоящее время в России выявлено девять его основных филогенетических линий. Но, к счастью, виновник пандемии оказался достаточно консервативен - наиболее значимые участки генома, ответственные за выработку иммунитета, устойчивы. Это открытие также помогло быстро сконструировать новую вакцину.

А может случиться такое, что безопасный аденовирус выйдет из-под контроля и атакует организм привитого человека?

Сергей Балахонов: Векторная платформа на основе аденовируса хорошо изучена и используется достаточно давно. Так в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи по этому же принципу были созданы вакцины от лихорадки Эбола, вируса МЕRS (ближневосточный респираторный синдром).

И еще данный аденовирус не размножается, а формирует иммунную реакцию и после этого выводится из организма. Вообще, использование векторных платформ при создании новых вакцин широко распространено в мире. Это и "оксфордская" платформа, и американская (они используют возбудитель стоматита), китайская (аденовирус животных). Принцип один и он работает (в НИЦ Гамалеи объясняли, что генно-инженерным способом вырезали у аденовируса участок генома, ответственный за размножение, и, наоборот, вставляли фрагмент генома SARS-CoV-2, на который и реагирует иммунная система. Неспособность аденовируса размножаться - результат работы ученых - прим. ред.).

Испытания с "пустышкой"

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с предложением добровольно поучаствовать в испытаниях вакцины на пострегистрационном этапе. Всего планируется привить 40 тысяч добровольцев. Не мало?

Сергей Балахонов: Да, этого количества участников будет достаточно на третьем этапе. В США, к примеру, сейчас идут испытания их вакцины на 30 тысячах добровольцев.

Основное отличие этого этапа от предыдущих заключается в том, что половине волонтеров вводится вакцина-пустышка. Использование плацебо необходимо, чтобы исключить психосоматические оценочные реакции.

Естественно, по условиям испытаний волонтеры не знают, что им ввели - вакцину или, к примеру, физраствор. А дальше работает строгий учет, контроль и беспристрастный анализ. Все сведения о добровольцах регистрируются в специальном реестре и на протяжении определенного времени за участниками испытаний ведется наблюдение.

А дальше без методов математической статистики не обойтись. Все результаты обязательно должны быть опубликованы в специализированных научных изданиях. И если безопасность и эффективность вакцины будет доказана, то можно проводить массовую вакцинацию населения от Covid-19. Именно поэтому все разговоры в социальных сетях и СМИ об опасности новой вакцины очень преждевременны и не обоснованы.

Иммунитет + иммунитет = ?

Ваш институт этим летом проводил оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения Иркутской области. Выяснилось, что более 80 процентов волонтеров, у которых были обнаружены антитела, переболели Covid-19 без симптомов. То есть многие могут даже не подозревать, что у них уже есть иммунитет к коронавирусу. Им прививка не повредит?

Сергей Балахонов: Будут ли естественный постинфекционный иммунитет и вакцина взаимно усиливать друг друга, еще непонятно. Бывает, что в подобных случаях наступает реакция по типу аллергической. Это реакция на введение чужеродного белка, к которому у организма уже есть противодействие.

Поэтому подбор контингента для проведения вакцинации должен быть очень тщательный, чтобы у людей не было сформированного антительного ответа к возбудителю коронавирусной инфекции. Чтобы знать это точно, достаточно сдать предварительно кровь на ИФА-тест на определение иммуноглобулинов к SARS-CoV-2.

Еще раз обращусь к результатам вашего исследования. Антитела к Covid-19 были обнаружены у 56,5 процента людей, перенесших Covid-19. Означает ли это, что естественный иммунитет формируется не у всех переболевших? Надо ли им прививаться?

Сергей Балахонов: В этом межрегиональном исследовании, проведенном в 26 регионах России, использовалась одна тест-система. Для того, чтобы результаты были сопоставимы, учитывая масштабность проекта, за образец бралась качественная реакция ИФА, титры которой соответствовали 1:400. То есть это минимальная концентрация антител, которая считалась как положительный результат. Естественно, более низкое содержание антител на этих тестах не определилось.

Но иммунитет-то есть у этих людей?

Сергей Балахонов: Безусловно! Мы перепроверили на других тест-системах сыворотки всех волонтеров, указавших в анкетах, что они болели Covid-19. Причем проверили многократно, антитела выявили в более низких титрах у всех. А низкий иммунный ответ можно объяснить тем, что иммуноглобулин G еще не успел выработаться после болезни в достаточном количестве.

Известно, что его нарастание может продолжаться до 3-4 месяцев. В любом случае, мы этих участников не бросили и будем продолжать с ними работать, приглашать на дальнейшие мониторинговые исследования.

Исследовательская работа по изучению уровня популяционного иммунитета будет продолжена?

Сергей Балахонов: Смысл этой программы в том и заключается - оценить в динамике нарастание или уменьшение иммунной прослойки среди населения. Поэтому через два месяца, осенью, мы вернемся к этой работе.

Грипп или ковид

Параллельно с вакцинацией от ковида проводится ежегодная вакцинация от гриппа. Можно ли одновременно прививаться от гриппа и коронавируса?

Сергей Балахонов: Вопрос, что предпочесть, вообще не должен стоять. От гриппа прививаться надо. Обязательно!

Если сравнивать с SARS-CoV-2, то опасность вируса гриппа ничуть не меньше. Он более контагиозный, и, в отличие от коронавируса, активно мутирует. Каждый сезон выявляется новый штамм, а в этом году их три. Чтобы не дать гриппу распространиться, прогностически определяются эти штаммы и создается фактически новая вакцина.

Прививки от гриппа доказали свою эффективность, здесь вообще ничего бояться не надо. А привиться желательно до развития эпидемического процесса - до ноября. Соответственно, в этом году вопрос совмещения двух вакцин не возникнет. Испытания еще не окончены и массового применения вакцины "Спутник V" на этот период времени не намечается.

Хочется отметить, что сейчас рекомендуется еще одна вакцинация. От пневмококковой инфекции в связи с ростом заболеваемости внебольничными пневмониями.

Так что еще раз подчеркну значимость любой вакцинации. Это один из самых эффективных способов профилактики массовых эпидемических осложнений. Его эффективность доказана на многих инфекционных заболеваниях.

Вы и сотрудники противочумного института будете прививаться новой вакциной от коронавируса?

Сергей Балахонов: Мы занимаемся оперативной противоэпидемической работой, массовой лабораторной диагностикой, изучением эпидемиологической обстановки в регионе и формированием эпидемиологического прогноза. Стало быть, находимся в группе риска. Значит, как только начнется массовая вакцинация, привьемся непременно.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.