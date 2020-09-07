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07.09.2020 19:43
Рубрика: Общество

Раз числишься - плати сполна

В детсадах Новосибирска ввели плату для прогульщиков
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
В Новосибирске с 1 сентября по-новому платят за услуги муниципальных детсадов. Раньше деньги с родителей брали только за те дни, когда ребенок приходил в сад, а за все пропущенные дни потраченное возвращали в конце месяца. Теперь плата будет взиматься, даже если ребенок фактически отсутствовал в группе - не платить за детсад можно только в том случае, если есть уважительная причина "прогула". Родители выступили против такого новшества, усмотрев в нем признаки незаконного обогащения, они просят освободить их от незаконных "штрафов".

Среди уважительных причин "прогула" - болезнь ребенка или поход к врачу, отпуск хотя бы одного из родителей и поездка на курорт, отдых в летнем оздоровительном лагере или санаторное лечение. Кроме того, плату, конечно, не будут брать в том случае, если сам детсад закрыт на карантин или ремонт. Но когда ребенок пропустит дошкольное учреждение по "неуважительной" причине, родителям придется платить и за каждый пропущенный день.

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В мэрии считают: нововведения позволят освободить невостребованные места для тех семей, которые в них нуждаются. При этом делают акцент: изменения не коснулись стоимости услуг. За ребенка до трех лет родителям, как и раньше, нужно будет платить 100 рублей в сутки, за чадо от трех до семи лет - 120 рублей.

Начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Новосибирска Елены Диринг приводит пример: в прошлом году лишь 75 процентов от общего количества детей, записанных в городские сады, посещали их регулярно. Это порядка 20 тысяч маленьких воспитанников. Из них две тысячи детей не пришли в дошкольное учреждение ни разу, хотя родители получили путевку и заключили договор. Сейчас ситуация еще менее предсказуема: детсады работают с середины августа, но из 90 тысяч записанных ребятишек реально посещает их лишь половина.

-Мы продолжаем жить в условиях ограничений, и родители принимают решение не водить детей в сад. Но они должны прийти и написать заявление о том, что ребенок не будет приходить в связи с коронавирусной эпидемией, - подчеркивает Елена Диринг. - Опять же, у многих родителей скользящий график работы, ребенок в какие-то дни остается дома. За это плата взиматься не будет, но родителям нужно написать заявление, приложив график своей работы.

Родители выступили против новшества и просят освободить их от незаконных "штрафов"

Однако многие восприняли новую схему в штыки, родители требуют мэрию вернуть прежнюю систему начисления платы. Ведь деньги, согласно федеральному закону, взимаются за присмотр и уход, однако если ребенка в саду не было, о каком присмотре может идти речь?

-Мама, допустим, работает посменно и после работы решила провести день со своим ребенком, а за сад платите! - возмущается горожанка Анна Анина.

Кстати, согласно муниципальному постановлению, все деньги, взимаемые с родителей, идут на организацию питания. Это у многих также вызывает возмущение: ребенок не был в саду, ничего не съел, за что же платить? Впрочем, кто-то относится и с пониманием, ведь если администрацию заранее никто не предупредил, обед на "прогульщика" все же был приготовлен.

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Как бы то ни было, новосибирская мэрия ничего не изобрела, подобная система действует в частных садах. "Мы отдали ребенка в частный сад на полдня, - рассказала "РГ" молодая мама Лилия Очканова. - В договоре говорится, что перерасчет в конце месяца возможен, если ребенок не ходил в садик по тем же самым уважительным причинам. В основном это поездка на отдых или болезнь. Правда, возвращать будут только одну четвертю часть. Три четверти платы остается учреждению".

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