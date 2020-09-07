В Иркутской области 2021 год станет Годом Байкала

Об этой инициативе заявил глава региона, выступая на церемонии открытия празднования традиционного Дня Байкала в Иркутске.

Правительству области дано поручение разработать план конкретных мероприятий. В нем важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.

- Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо. И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов: "Пора прекратить губить Байкал!", - пояснил врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона уже предложил создать некоммерческий фонд по защите Байкала, средства которого пойдут на экологические мероприятия, включая очистку береговой линии и дна озера, ликвидацию свалок. В августе подписан меморандум с ОАО "РЖД" об охране лесов и природопользовании. Компания берет на себя реализацию комплекса мероприятий по очистке береговой полосы, экологическому мониторингу, благоустройству природных памятников, а также лесовосстановлению.

День Байкала - одно из главных экологических мероприятий на протяжении более 20 лет. Праздник утвержден постановлением Законодательного собрания Иркутской области и вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году.

В этом году организаторы разработали программу, включающую в себя помимо основных мероприятий, программу в режиме онлайн. Она позволила расширить аудиторию, дала возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран.

В рамках проведения Дня Байкала в 40 муниципалитетах Иркутской области с 24 августа по 5 сентября прошли выставки, мастер-классы, публичные лекции ученых, квиз-игры, творческие встречи, посвященные тайнам и загадкам озера Байкал.

Главной площадкой в Иркутске 6 августа стал остров Юность. Для иркутян и гостей города были организованы игровые программы, мастер-классы в области народных промыслов, конкурс рисунков на асфальте и другие интерактивные моменты.

Организаторы праздника подвели итоги проведенных экологических мероприятий и вручили благодарственные письма самым активным их участникам.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"