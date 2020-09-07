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07.09.2020 09:07
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске "заминировали" два торговых центра

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Посетителей двух торгово-развлекательных центров в Новосибирске эвакуировали после сообщений о заложенных там взрывных устройствах. Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, ситуация находится под контролем губернатора.

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- В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий, - говорится в сообщении. - Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта.

Специалисты аппарата антитеррористической комиссии призывают горожан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов, а также администраций учреждений, которых коснулись поступившие сообщения.

По предварительной информации, речь идет о ТРЦ "Аура" и ТРК "Роял Парк", на электронную почту которых пришли письма с угрозами. В августе также были зафиксированы неоднократные сообщения о якобы "минировании" различных объектов на территории Новосибирска. Ни одно из них не подтвердилось.

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