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07.09.2020 12:46
Рубрика: Власть

В районы Томской области отправился мобильный технопарк

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Мобильный технопарк "Кванториум" отправился по районам Томской области. Старт работе уникального комплекса дал глава региона Сергей Жвачкин.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор отметил, что таким образом открывается новая страница дополнительного образования в регионе, который одним из первых в России запустил детский технопарк "Кванториум". Здесь дети получают интересные и востребованные знания.

- Но поскольку наша область не уступает по площади большим странам Европы, мы договорились сделать все возможное, чтобы "Кванториум" работал и в районах области. Потому что все наши дети должны иметь доступ к знаниям, - сказал Сергей Жвачкин, вручая директору "Кванториума" Полине Мозгалевой ключи от нового мобильного технопарка, доставленные в Губернаторский квартал Томска с помощью квадрокоптера.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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В пресс-службе областной администрации уточнили, что мобильный комплекс приобретен по нацпроекту "Образование" для работы в муниципальных районах. До конца года он побывает в Томском, Шегарском, Первомайском, Кожевниковском, Асиновском и Молчановском районах. В каждом районе за год мобильный технопарк побывает трижды.

Мобильный технопарк оборудован на базе автомобиля Iveco Daily 70С15. Ключевой партнер проекта - Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), наблюдательный совет которого возглавляет томский губернатор.

Как рассказал врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, университет помог с оснащением и разработкой образовательных программ мобильного технопарка. Всего в проекте будут реализованы шесть программ - в области IT-технологий, виртуальной и дополненной реальности, промышленного дизайна, робототехники, аэро- и геотехнологий. Ежегодный охват детей образовательными программами превысит тысячу человек в год, мероприятиями - три тысячи человек.

- Я приглашаю всех школьников обязательно принять участие в наших образовательных программах. В добрый путь, дорогие друзья! Навстречу новым знаниям! - пожелал кванторианцам губернатор Сергей Жвачкин.

Мобильный технопарк из Губернаторского квартала напрямую направился в Асиновский район.

Справка "РГ"

Сеть детских технопарков "Кванториум" создается согласно поручению президента и правительства РФ с целью подготовки новой инженерной элиты России. Уже запущено 110 таких площадок в 76 регионах страны.

 Детский технопарк "Кванториум" открылся в Томске в 2017 году. Это площадка дополнительного образования школьников 5-11 классов, интересующихся техническими и естественно-научными направлениями. Тогда же глава региона Сергей Жвачкин поручил обеспечить работу "Кванториума" в сельских районах.

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