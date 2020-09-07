В районы Томской области отправился мобильный технопарк

Мобильный технопарк "Кванториум" отправился по районам Томской области. Старт работе уникального комплекса дал глава региона Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что таким образом открывается новая страница дополнительного образования в регионе, который одним из первых в России запустил детский технопарк "Кванториум". Здесь дети получают интересные и востребованные знания.

- Но поскольку наша область не уступает по площади большим странам Европы, мы договорились сделать все возможное, чтобы "Кванториум" работал и в районах области. Потому что все наши дети должны иметь доступ к знаниям, - сказал Сергей Жвачкин, вручая директору "Кванториума" Полине Мозгалевой ключи от нового мобильного технопарка, доставленные в Губернаторский квартал Томска с помощью квадрокоптера.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что мобильный комплекс приобретен по нацпроекту "Образование" для работы в муниципальных районах. До конца года он побывает в Томском, Шегарском, Первомайском, Кожевниковском, Асиновском и Молчановском районах. В каждом районе за год мобильный технопарк побывает трижды.

Мобильный технопарк оборудован на базе автомобиля Iveco Daily 70С15. Ключевой партнер проекта - Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), наблюдательный совет которого возглавляет томский губернатор.

Как рассказал врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, университет помог с оснащением и разработкой образовательных программ мобильного технопарка. Всего в проекте будут реализованы шесть программ - в области IT-технологий, виртуальной и дополненной реальности, промышленного дизайна, робототехники, аэро- и геотехнологий. Ежегодный охват детей образовательными программами превысит тысячу человек в год, мероприятиями - три тысячи человек.

- Я приглашаю всех школьников обязательно принять участие в наших образовательных программах. В добрый путь, дорогие друзья! Навстречу новым знаниям! - пожелал кванторианцам губернатор Сергей Жвачкин.

Мобильный технопарк из Губернаторского квартала напрямую направился в Асиновский район.

Справка "РГ"

Сеть детских технопарков "Кванториум" создается согласно поручению президента и правительства РФ с целью подготовки новой инженерной элиты России. Уже запущено 110 таких площадок в 76 регионах страны.

Детский технопарк "Кванториум" открылся в Томске в 2017 году. Это площадка дополнительного образования школьников 5-11 классов, интересующихся техническими и естественно-научными направлениями. Тогда же глава региона Сергей Жвачкин поручил обеспечить работу "Кванториума" в сельских районах.