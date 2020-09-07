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07.09.2020 14:43
Рубрика: Происшествия

Пьяный ставрополец с детьми в машине устроил погоню с ДТП

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае пьяный водитель за рулем авто, в котором были дети, пытался уехать от ГИБДД. В итоге погоня закончилась аварией с патрульным автомобилем, сообщили "РГ" в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Буденновском районе поздно вечером. Сотрудники ДПС увидели автомобиль, который вилял по проезжей части из стороны в сторону. Инспекторы по громкой связи попытались остановить странную машину. Водитель сначала припарковался на обочине, но потом, чуть не сбив инспектора, резко развернулся и попытался уехать. В этот момент стражи правопорядка увидели, что на заднем сиденье были дети.

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- Проехав несколько метров до следующего перекрестка, нарушитель не справился с управлением и въехал в зеленые насаждения. Гражданин снова попытался уехать, при этом сдал назад и ударил патрульный автомобиль. При задержании водитель попытался оказать сопротивление и закрылся в автомобиле, однако был задержан нарядом ДПС. В автоаварии пострадавших, к счастью, не было, - рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выяснилось, что за рулем был 26-летний местный житель, который всего несколько дней назад купил машину. Ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина сначала отказался, но потом все-таки согласился. Прибор показал 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В итоге на нарушителя составили сразу шесть протоколов об административном нарушении за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, нарушение правил перевозки детей, отсутствие страхового полиса ОСАГО и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС.

Теперь ему грозит лишение прав, штраф на 30 тысяч рублей и до 15 суток ареста. Придется компенсировать и повреждения автомобиля ДПС. Кроме того, информацию передали в отдел по делам несовершеннолетних, где также проведут проверку.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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