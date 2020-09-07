В Пятигорске женщина не вернула знакомой долг в 5 млн рублей

В Пятигорске полиция расследует уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая взяла в долг у подруги пять миллионов рублей и не вернула их. Об этом в понедельник сообщили в главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

Как выяснили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, подозреваемая занималась продажей фармацевтических товаров. Она взяла займ у своей знакомой, на которой подруги оформили договор, по которому крупную сумму денег заемщица должна была вернуть спустя два месяца.

- Женщина перечислила требуемую сумму на счет фирмы знакомой, однако по истечении установленного срока злоумышленница деньги не вернула и перестала выходить на связь. Тогда гражданка обратилась с заявлением в полицию, - рассказали в краевом главке полиции.

Правоохранители выяснили, что 35-летняя жительница Минеральных Вод сняла миллионы со счета фирмы, а саму организацию продала. Женщину, которую ранее уже судили за аналогичные преступления, доставили в отдел полиции. Там она показала расписки, что деньги вернула подруге. Но документы вызвали сомнения у силовиков. Бумаги направили на подчерковедческую экспертизу, которая установила, что подписи и печати были поддельными.

В итоге по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").