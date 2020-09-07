Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем

В Ингушетии имамы обсудят, как предотвратить автогонки свадебных кортежей, в результате которых происходят смертельные ДТП: одно из последних случилось накануне ночью.

Как сообщает "Интерфакс", авария произошла на трассе Майское - Назрань: Mercedes из свадебного кортежа выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2115. "Пятнадцатую" искорежило так, что троих погибших, предположительно членов одной семьи, спасатели достали с помощью специального оборудования. Водитель иномарки скрылся.

В сообщении отмечается, что аварии происходят, так как члены кортежей стремятся подъехать как можно ближе к автомобилю с невестой.

Представители духовенства намерены обратиться к организаторам свадебных торжеств и родителям молодоженов с тем, чтобы они призвали гостей думать о безопасности на дорогах.