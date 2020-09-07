Новости

Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
Новосибирский суд изъял у дельфинария незаконно выловленных моржей 14:20
В Москве автомобиль протаранил пассажирский автобус 14:13
Москалькова встретилась со студентами Казанского университета 14:13
Памфилова считает, что досрочных выборов в Госдуму не будет 14:12
В Оренбурге полиция оштрафовала участников ночной вечеринки с оружием 14:12
Названа фатальная опасность для переболевших COVID-19 детей 14:10
Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин 14:06
Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену 13:59
Вышел трейлер сериала с Матвеевым и Богомоловым "Шерлок в России" 13:48
Фестиваль телесериалов "Пилот" перенесен на 2021 год 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 14:27
Рубрика: Происшествия

Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем

Текст: Наталья Коротченко

В Ингушетии имамы обсудят, как предотвратить автогонки свадебных кортежей, в результате которых происходят смертельные ДТП: одно из последних случилось накануне ночью.

На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Как сообщает "Интерфакс", авария произошла на трассе Майское - Назрань: Mercedes из свадебного кортежа выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2115. "Пятнадцатую" искорежило так, что троих погибших, предположительно членов одной семьи, спасатели достали с помощью специального оборудования. Водитель иномарки скрылся.

В сообщении отмечается, что аварии происходят, так как члены кортежей стремятся подъехать как можно ближе к автомобилю с невестой.

Представители духовенства намерены обратиться к организаторам свадебных торжеств и родителям молодоженов с тем, чтобы они призвали гостей думать о безопасности на дорогах.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского