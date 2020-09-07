Первый детский технопарк "Кванториум" открылся в Петербурге

"Кванториум" открыт на базе Центра развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи Калининского района в рамках реализации национального проекта "Образование". Правда, из-за карантинных мер по ковиду он начал свою работу в дистанционном режиме, но скоро в нем перейдут на очное обучение.

"Кванториум" станет центром развития инженерно-технического образования детей и подростков. В учебных лабораториях - квантах будет проходить обучение по самым современным направлениям. Их десять: промдизайнквантум, промробоквантум, биоквантум, наноквантум, геоквантум, аэроквантум, энерджиквантум, it-квантум, vr/ar-квантум и хайтек. Также в состав технопарка входят зоны: коворкинг-зона, медиатека, лекторий, шахматная гостиная, хайтек, где ребята смогут практиковаться на новейшем оборудовании, воплощать идеи в реальные вещи и проекты. Вся работа "Кванториума" направлена на воспитание поколения детей, способных обеспечить технологический прорыв. Занятия в технопарке - бесплатные.

В этом новом учреждении дополнительного образования смогут заниматься более 3 500 детей. И набор в группы еще не закончен.

В создании "Кванториума" принимали участие промышленные и интеллектуальные партнеры из федеральных научных центров, государственных образовательных учреждений Петербурга, а также негосударственных центров инновационных технологий. Что касается дизайн-проекта детского технопарка, то он признан лучшим и рекомендован к использованию в других регионах России. На создание "Кванториума" из бюджета Санкт-Петербурга было направлено 358 миллионов рублей и 104 миллиона рублей федеральных субсидий и средств предприятий.