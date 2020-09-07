Самолет совершил аварийную посадку на трассе в Коми

В Сосногорском районе Республики Коми выясняются обстоятельства аварийной посадки легкомоторного самолета. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что самолет совершил посадку прямо на автомобильную трассу. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас следователи выясняют, кому принадлежал самолет, был ли зарегистрирован вылет, как проходил полет, а также с какими факторами была связана вынужденная посадка.

По результатам проверки в ведомстве планируют принять процессуальное решение.