Скончался профессор Петербургской консерватории Станислав Легков

Новости

Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
Новосибирский суд изъял у дельфинария незаконно выловленных моржей 14:20
В Москве автомобиль протаранил пассажирский автобус 14:13
Москалькова встретилась со студентами Казанского университета 14:13
Памфилова считает, что досрочных выборов в Госдуму не будет 14:12
В Оренбурге полиция оштрафовала участников ночной вечеринки с оружием 14:12
Названа фатальная опасность для переболевших COVID-19 детей 14:10
Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин 14:06
Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену 13:59
Вышел трейлер сериала с Матвеевым и Богомоловым "Шерлок в России" 13:48
Фестиваль телесериалов "Пилот" перенесен на 2021 год 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 15:06
Рубрика: Общество

Скончался профессор Петербургской консерватории Станислав Легков

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова
Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова

Станислав Легков, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, скончался вчера, 6 сентября, на 84-м году жизни.

Об этом сообщили в Петербургской консерватории, которой Станислав Николаевич посвятил значительную часть своей творческой жизни.

Станислав Легков окончил Хоровое училище имени Глинки и Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования и в 1960 году уехал работать в Южно-Сахалинск.

В 1964-1969 годах был главным хормейстером Новосибирского Театра оперы и балета. Затем был приглашен на должность доцента и заведующего кафедрой хорового дирижирования в Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории, где руководил хором студентов дирижерско-хорового отделения.

В начале 1970-х годов работал главным дирижером Ленинградской Академической Капеллы имени Глинки. В 1975 году начал руководить Вепсским народным хором, а спустя шесть лет организовал и возглавил Камерный хор Хорового общества КАССР.

В конце 1980-х годов работал главным дирижером Государственного хора СССР, главным хормейстером Театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского театра).

С 1991 года - профессор кафедры хорового дирижирования и декан дирижерско-хорового факультета Петербургской консерватории. В 1992 году создал государственный хор "Смольный собор". Руководил государственным Камерным хором Санкт-Петербургской консерватории, являлся профессором кафедры хорового дирижирования. Также преподавал дирижирование в Хоровом училище.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа