Скончался профессор Петербургской консерватории Станислав Легков

Станислав Легков, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, скончался вчера, 6 сентября, на 84-м году жизни.

Об этом сообщили в Петербургской консерватории, которой Станислав Николаевич посвятил значительную часть своей творческой жизни.

Станислав Легков окончил Хоровое училище имени Глинки и Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования и в 1960 году уехал работать в Южно-Сахалинск.

В 1964-1969 годах был главным хормейстером Новосибирского Театра оперы и балета. Затем был приглашен на должность доцента и заведующего кафедрой хорового дирижирования в Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории, где руководил хором студентов дирижерско-хорового отделения.

В начале 1970-х годов работал главным дирижером Ленинградской Академической Капеллы имени Глинки. В 1975 году начал руководить Вепсским народным хором, а спустя шесть лет организовал и возглавил Камерный хор Хорового общества КАССР.

В конце 1980-х годов работал главным дирижером Государственного хора СССР, главным хормейстером Театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского театра).

С 1991 года - профессор кафедры хорового дирижирования и декан дирижерско-хорового факультета Петербургской консерватории. В 1992 году создал государственный хор "Смольный собор". Руководил государственным Камерным хором Санкт-Петербургской консерватории, являлся профессором кафедры хорового дирижирования. Также преподавал дирижирование в Хоровом училище.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.