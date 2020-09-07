В калининградском аэропорту задержали двух пьяных авиадебоширов

В Калининградской области привлекли к административной ответственности двух пассажиров рейса "Калининград - Москва". Мужчины подошли к стойке выхода на посадку в состоянии алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по СЗФО, сообщение о нетрезвых пассажирах поступило в дежурную часть транспортной полиции от диспетчера службы пассажирских перевозок. Нарушители шатались, слабо ориентировались в окружающей обстановке, от них резко пахло алкоголем. Они причиняли неудобства другим пассажирам, а в перспективе могли причинить вред себе и окружающим.

Мужчин доставили в дежурную часть. Как оказалось, 34-летний и 49-летний жители Волгограда находились в Калининграде в служебной командировке. Они возвращались домой через Москву.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Кроме того, своим рейсом волгоградцы не улетели, им пришлось переоформлять билеты.