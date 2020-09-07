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07.09.2020 16:20
Рубрика: Общество

В Петербурге пройдут поминальные блокадные чтения

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба инициативной группы "Комитет 8 сентября" Фото: Пресс-служба инициативной группы "Комитет 8 сентября"
Фото: Пресс-служба инициативной группы "Комитет 8 сентября"

В Санкт-Петербурге в третий раз пройдет акция "День памяти жертв блокады 8 сентября".

Фото: Архив ТАСС
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В память о дне, когда вокруг Ленинграда замкнулось кольцо, в городе состоятся поминальные блокадные чтения: петербуржцы будут читать имена тех, кто не пережил те годы.

Как сообщают в инициативной группе "Комитет 8 сентября", за два года было прочтено 37 974 имени погибших из известных 850 000 имен. В 2020 году принять участие в акции можно будет более чем по шестидесяти адресам:  во дворах домов, в учреждениях и на предприятиях, в школах и институтах, на улицах и площадях.

Среди площадок - главный двор Зимнего дворца, выставочный зал "Манеж", сад Фонтанного дома, Дом журналиста, дворы Капеллы, Дом Радио и десятки других во всех районах города. Петербуржцы могут прийти на любую площадку и прочитать вслух имена своих погибших родственников или имена из общих списков. Те, кто не в состоянии лично принять участие в акции, могут прислать имена погибших родственников организаторам, чтобы они прозвучали вместе с другими жертвами блокады в ходе "Дня памяти".

- Неоплаканная судьба ленинградцев - часть городского подсознания, - говорит историк Лев Лурье. -  Блокада - в подкорке, о ней не говорили и не говорят так, как следовало бы. Важны даже не новые книги и документы, а возможность открытой эмоции. Как в храме на заупокойной службе. 8 сентября мы можем и должны показать - никто не забыт и ничто не забыто.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 76-летие прорыва блокады Ленинграда

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