В Петербурге пройдут поминальные блокадные чтения

В Санкт-Петербурге в третий раз пройдет акция "День памяти жертв блокады 8 сентября".

В память о дне, когда вокруг Ленинграда замкнулось кольцо, в городе состоятся поминальные блокадные чтения: петербуржцы будут читать имена тех, кто не пережил те годы.

Как сообщают в инициативной группе "Комитет 8 сентября", за два года было прочтено 37 974 имени погибших из известных 850 000 имен. В 2020 году принять участие в акции можно будет более чем по шестидесяти адресам: во дворах домов, в учреждениях и на предприятиях, в школах и институтах, на улицах и площадях.

Среди площадок - главный двор Зимнего дворца, выставочный зал "Манеж", сад Фонтанного дома, Дом журналиста, дворы Капеллы, Дом Радио и десятки других во всех районах города. Петербуржцы могут прийти на любую площадку и прочитать вслух имена своих погибших родственников или имена из общих списков. Те, кто не в состоянии лично принять участие в акции, могут прислать имена погибших родственников организаторам, чтобы они прозвучали вместе с другими жертвами блокады в ходе "Дня памяти".

- Неоплаканная судьба ленинградцев - часть городского подсознания, - говорит историк Лев Лурье. - Блокада - в подкорке, о ней не говорили и не говорят так, как следовало бы. Важны даже не новые книги и документы, а возможность открытой эмоции. Как в храме на заупокойной службе. 8 сентября мы можем и должны показать - никто не забыт и ничто не забыто.