В Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге вернули домой десятилетнего мальчика, которого искали три дня.

Ребенок пропал в пятницу 4 сентября - после уроков вышел из школы в Невском районе, однако домой так и не вернулся. Три дня его искали по всему городу, к поискам подключились не только родственники мальчика и правоохранители, но и добровольцы. Несколько раз поступали свидетельства о том, что школьника в голубой рубашке с серым рюкзаком видели в разных местах.

Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", вечером 6 сентября ребенок был возвращен в семью. Подробности не разглашаются.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.