В Пулково задержали мужчину, разыскиваемого за убийство инкассатора

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который на протяжении последних двенадцати лет находился в федеральном розыске за разбой и убийство инкассатора.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, 45-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики был зарегистрирован как пассажир авиарейса Санкт-Петербург - Челябинск.

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что в 2008 году он в составе группы на территории Петербурга совершил разбойное нападение и убийство инкассатора, - отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать уголовной ответственности, он покинул Россию и долго жил в одной из стран ближнего зарубежья. Спустя двенадцать лет разыскиваемый решил вернуться по подложному паспорту на чужое имя. Однако был выявлен и задержан.

Сейчас задержанный передан инициатору розыска.