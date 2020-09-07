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07.09.2020 01:39
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о необычных погодных аномалиях

Текст: Ольга Игнатова
Очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России - в Архангельской области, в Республике Коми, Ненецком и в Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем воздух там будет прогреваться до 20 градусов. "Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах", - отметил синоптик.

Фото: iStock
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Зато на юге Западной Сибири - в Омске, Томске, Новосибирске - аномально похолодает. Ночью будет +3+5, а днем +13 +15 градусов. Такая погода сохранится до конца недели. При этом Вильфанд напомнил, что весна и большая часть лета в самых густонаселенных городах юга Западной Сибири оказались аномально теплыми. Теперь природа как бы старается восстановить "справедливость", заметил синоптик.

Очень сложная ситуация с подъемом уровня воды в реках сохраняется в Приморье. Там свое негативное влияние на развитие ситуации окажет очередной тайфун. Он принесет интенсивные осадки и сильнейший ветер. Высота волн на побережье может достигать трех-четырех метров. Особенно сложно будет седьмого и восьмого сентября.

В столичном регионе погода начнет меняться со вторника. Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но при этом все равно еще будет выше климатической нормы. Днем до 19 градусов тепла. А дальше начнется постепенное понижение температуры примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди. К пятнице дневные температуры вернутся к климатической норме и составят +15+16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится больше чем на десять градусов.

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