Вильфанд рассказал о необычных погодных аномалиях

Очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России - в Архангельской области, в Республике Коми, Ненецком и в Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем воздух там будет прогреваться до 20 градусов. "Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах", - отметил синоптик.

Зато на юге Западной Сибири - в Омске, Томске, Новосибирске - аномально похолодает. Ночью будет +3+5, а днем +13 +15 градусов. Такая погода сохранится до конца недели. При этом Вильфанд напомнил, что весна и большая часть лета в самых густонаселенных городах юга Западной Сибири оказались аномально теплыми. Теперь природа как бы старается восстановить "справедливость", заметил синоптик.

Очень сложная ситуация с подъемом уровня воды в реках сохраняется в Приморье. Там свое негативное влияние на развитие ситуации окажет очередной тайфун. Он принесет интенсивные осадки и сильнейший ветер. Высота волн на побережье может достигать трех-четырех метров. Особенно сложно будет седьмого и восьмого сентября.

В столичном регионе погода начнет меняться со вторника. Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но при этом все равно еще будет выше климатической нормы. Днем до 19 градусов тепла. А дальше начнется постепенное понижение температуры примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди. К пятнице дневные температуры вернутся к климатической норме и составят +15+16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится больше чем на десять градусов.