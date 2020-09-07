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07.09.2020 13:49
Рубрика: Происшествия

Во время петербургского концерта Земфиры умер мужчина

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Во время концерта Земфиры на петербургском музыкальном фестивале Stereoleto умер пожилой человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фестиваль Stereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге

Это случилось вчера, 6 августа, в общественном пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове, где проходил фестиваль. Когда началось выступление Земфиры, стало плохо 63-летнему мужчине. К нему пришли на помощь медики дежурной бригады, но спасти не смогли - он скончался в машине скорой помощи.

Известно, что это был не зритель, а работник сцены. Концерт из-за случившегося прерывать не стали, и зрители об инциденте не узнали. О трагическом происшествии стало известно позже из новостей.

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