Во время петербургского концерта Земфиры умер мужчина

Во время концерта Земфиры на петербургском музыкальном фестивале Stereoleto умер пожилой человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Это случилось вчера, 6 августа, в общественном пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове, где проходил фестиваль. Когда началось выступление Земфиры, стало плохо 63-летнему мужчине. К нему пришли на помощь медики дежурной бригады, но спасти не смогли - он скончался в машине скорой помощи.

Известно, что это был не зритель, а работник сцены. Концерт из-за случившегося прерывать не стали, и зрители об инциденте не узнали. О трагическом происшествии стало известно позже из новостей.