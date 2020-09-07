Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе нет никаких предпосылок возвращения карантина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, на расширенном заседании в администрации края сегодня были обсуждены несколько вопросов, среди которых - эпидемиологическая обстановка на Кубани.

"В целом ситуация стабильная, контролируемая. Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растет число выздоровевших. Выписано 9591 человек - 81 % от общего количества заболевших, - написал губернатор. - Поэтому сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий. Закрывать будем только отдельно взятые предприятия - там, где выявлен очаг заболевания".

По мнению Вениамина Кондратьева, медицина края максимально готова к осенне-зимнему периоду и удержанию стабильной эпидобстановки: "Сохранен коечный фонд - развернуто 4289 коек. При необходимости мы готовы увеличить до 6 тысяч мест. Что касается аппаратов ИВЛ, их в крае достаточно: свободными остаются более 80%".

Он также добавил, что из-за коронавируса вакцинация против гриппа началась на месяц раньше обычного, в крае будут созданы все условия, чтобы каждый желающий смог сделать прививку: планируется увеличить количество мобильных передвижных пунктов, выездных бригад.

Отдельно обсуждался вопрос о школах и детских садах. "Мы договаривались, что каждый день на входе детям будут измерять температуру. Однако это привело к очередям. Значит, будем увеличивать количество людей, проводящих термометрию. Это важная составляющая, отказаться от которой мы не можем, речь идет о здоровье наших детей", - уточнил глава региона.