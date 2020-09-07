Инвесторы поддержат строительство первого на Дону сахарного завода

В Ростовской области продолжается строительство Первого Донского сахарного завода. Предполагается, что запуск предприятия на полную мощность состоится в 2022 году.

Как сообщил генеральный директор АО "Международная сахарная корпорация" Петр Пантелеев, китайский партнер проекта подтвердил свои намерения продолжать работу по строительству на Дону сахарного завода. Предприятие в Ростовской области будет перерабатывать 12 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки с перспективой увеличения мощности до 20 тысяч тонн.

"Завод будет производить сахар высокого качества цветностью ICUMSA 18-45, мелассу и гранулированный жом (180, 50 и 50 тысяч тонн в год соответственно)", - говорится в заявлении Петра Пантелеева.

Глава АО "МСК" также отметил конструктивную позицию исполнительной власти донского края и Агентства инвестиционного развития Ростовской области, которое оказывает поддержку в создании комфортного инвестиционного климата.

"Благодаря выполнению Ростовской областью строительства необходимой инфраструктуры на территории реализации проекта, качественно и в срок, проект исключает промышленные риски. В данный момент в Целинском районе Ростовской области идет строительство водовода, начатое в марте 2020 года", - подчеркнул генеральный директор АО "МСК".

Петр Пантелеев также подчеркнул, что большую помощь оказывают китайские партнеры проекта.

"Вместе мы преодолели нелегкий путь в условиях постоянных перемен, меняющейся политической обстановки в мире и конъюнктуры валютных рынков. Изначально стоимость проекта, согласно бизнес-плану, была 10 миллиардов рублей, но в результате валютного кризиса в стране стоимость проекта возросла до 16 - 17 миллиардов рублей. Все это не могло не повлиять на наши планы, и мы прошли тернистый путь от крупнейшего налогоплательщика до полной потери бизнес-направления и возрождения благодаря непреломляемому духу нашей команды и поиску новых решений. Пандемия продолжает оказывать влияние на некоторые планы нашей компании, но, пользуясь достижениями современного цифрового мира и техническим прогрессом, мы продолжаем делать свое дело", - подчеркнул Пантелеев.

В частности, представители КНР продолжают последовательно и четко выполнять принятые на себя обязательства в рамках письменных соглашений о сотрудничестве.

Генеральный директор АО "МСК" также поблагодарил китайских инвесторов за "непрекращавшуюся работу по докапитализации компании, в том числе в целях соблюдения требований, установленных российскими банками нашему проекту в ответ на наши обращения, и открытию финансирования проекта, организуемому нами при соответствующей поддержке аудиторских и юридических компаний, организации строительства и сбыту будущей продукции сахарного завода, за преодоление вызовов, связанных с пандемией".

Напомним, что меморандум о строительстве Первого Донского сахарного завода был подписан в апреле 2019 года в Пекине. Китайская сторона заявила о готовности профинансировать проект на 30 процентов. Партнеры из Поднебесной также пообещали предоставить технологии по переработке сахарной свеклы. Французские инвесторы выразили готовность помочь в проектировании и подборе оборудования, а в будущем - обучать кадры и сопровождать ввод сахарного завода в эксплуатацию. Работать на предприятии будут около 500 человек.

Проект сахарного завода в Целинском районе Ростовской области вошел в число "100 губернаторских инвестиционных проектов".

Ожидается, что новый сахарный завод станет самым мощным и самым передовым по технологиям в России. Предприятие будет обеспечено местным сырьем, ведь каждый год на Дону выращивают более одного миллиона тонн сахарной свеклы, но сейчас перерабатывать ее приходится в других регионах. Доступность сырья, удачная логистика и инновационное оборудование позволят выпускать продукт высокого качества по низкой себестоимости.

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