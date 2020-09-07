Избраны новые составы органов судейского сообщества Кубани

В Краснодарском краевом суде закончила свою работу отчетно-выборная конференция судей, на которой подведены итоги работы органов судейского сообщества края и избраны новые составы Совета судей, Квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии региона.

По информации пресс-службы ведомства, председателем Совета судей Краснодарского края избран Владимир Кисляк - исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам крайсцда, председателем квалификационной коллегии избран Леонид Блинников - судья Краснодарского краевого суда, экзаменационную комиссию возглавил Михаил Павлычев - судья крайсуда.

Сообщается, что из-за ограничений, связанных с пандемией короновирусной инфекции, конференция прошла в необычном формате. Впервые за все время мероприятие проводилось с использованием видеосвязи. Таким же способом было организовано и дистанционное голосование.

После этого счетная комиссия объявила новые составы органов судейского сообщества края. В состав Совета судей вошли 35 судей, представляющих суды общей юрисдикции, арбитражный, гарнизонные военные суды и мировые суды Краснодарского края.

В Квалификационную коллегию вошли 12 судей, 7 представителей общественности, а также представитель президента РФ. В состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена вошли 10 судей и 3 представителя высших учебных заведений Кубани.

Сегодня органы судейского сообщества провели первые заседания в новых составах, где избрали председателей и их заместителей. Полномочия вновь избранных составов органов судейского сообщества Краснодарского края продлятся четыре года.