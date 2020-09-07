Избраны новые составы органов судейского сообщества Кубани

Новости

Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

Избраны новые составы органов судейского сообщества Кубани

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В Краснодарском краевом суде закончила свою работу отчетно-выборная конференция судей, на которой подведены итоги работы органов судейского сообщества края и избраны новые составы Совета судей, Квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии региона.

По информации пресс-службы ведомства, председателем Совета судей Краснодарского края избран Владимир Кисляк - исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам крайсцда, председателем квалификационной коллегии избран Леонид Блинников - судья Краснодарского краевого суда, экзаменационную комиссию возглавил Михаил Павлычев - судья крайсуда.

На лишенную статуса судью на Кубани завели уголовное дело

Сообщается, что из-за ограничений, связанных с пандемией короновирусной инфекции, конференция прошла в необычном формате. Впервые за все время мероприятие проводилось с использованием видеосвязи. Таким же способом было организовано и дистанционное голосование.

После этого счетная комиссия объявила новые составы органов судейского сообщества края. В состав Совета судей вошли 35 судей, представляющих суды общей юрисдикции, арбитражный, гарнизонные военные суды и мировые суды Краснодарского края.

В Квалификационную коллегию вошли 12 судей, 7 представителей общественности, а также представитель президента РФ. В состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена вошли 10 судей и 3 представителя высших учебных заведений Кубани.

Сегодня органы судейского сообщества провели первые заседания в новых составах, где избрали председателей и их заместителей. Полномочия вновь избранных составов органов судейского сообщества Краснодарского края продлятся четыре года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского