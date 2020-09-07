Найденных в горах детей вертолетом доставили в Сочи

Более 12 часов длилась спасательная операция по поиску пропавших в горах Сочи 11 туристов из Твери, среди которых восемь детей от девяти до двенадцати лет. К счастью, все оказались живы и здоровы.

В понедельник их успешно эвакуировали со склона горы Ачишхо. С помощью бортовой лебедки и спасательной косынки сотрудники ЮРПСО МЧС России подняли их на борт вертолета Ми-8.

До ближайшего населенного пункта - поселка Красная Поляна - восемь километров. Группа находилась на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. После приземления туристов осмотрели бригады "скорой помощи". Медики оказали им психологическую поддержку.

- Все восемь детей доставлены к нам, - рассказала главный врач городской больницы N 8 Марина Бралюк. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В больницу их помещать не будут - патологических состояний нет. Им оказана психологическая помощь - просто поговорить, успокоить, утеплить. Мы будем наблюдать за ними в дальнейшем.

Утром 6 сентября незарегистрированная группа туристов из Твери во главе с тренером по лыжному спорту отправилась из поселка Эсто-Садок в поход к озеру на высоту 2320 метров, но заблудилась. Ночевать им пришлось в горах. Минимальная температура ночью там опускается до плюс семи градусов.

Для поисков в труднодоступных местах привлекли спасателей на квадроциклах, конно-кинологические расчеты на пяти лошадях и вертолет Ми-8. Всего в операции участвовали 198 человек и 18 единиц техники.