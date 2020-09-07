Найденных в горах детей вертолетом доставили в Сочи

Новости

Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 19:37
Рубрика: Происшествия

Пленники Ачишхо

Найденных в горах детей вертолетом доставили в Сочи
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Более 12 часов длилась спасательная операция по поиску пропавших в горах Сочи 11 туристов из Твери, среди которых восемь детей от девяти до двенадцати лет. К счастью, все оказались живы и здоровы.

В понедельник их успешно эвакуировали со склона горы Ачишхо. С помощью бортовой лебедки и спасательной косынки сотрудники ЮРПСО МЧС России подняли их на борт вертолета Ми-8.

Прокуратура оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов

До ближайшего населенного пункта - поселка Красная Поляна - восемь километров. Группа находилась на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. После приземления туристов осмотрели бригады "скорой помощи". Медики оказали им психологическую поддержку.

- Все восемь детей доставлены к нам, - рассказала главный врач городской больницы N 8 Марина Бралюк. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В больницу их помещать не будут - патологических состояний нет. Им оказана психологическая помощь - просто поговорить, успокоить, утеплить. Мы будем наблюдать за ними в дальнейшем.

Утром 6 сентября незарегистрированная группа туристов из Твери во главе с тренером по лыжному спорту отправилась из поселка Эсто-Садок в поход к озеру на высоту 2320 метров, но заблудилась. Ночевать им пришлось в горах. Минимальная температура ночью там опускается до плюс семи градусов.

Пропавшие в Сочи туристы отправились по неизвестным маршрутам

Для поисков в труднодоступных местах привлекли спасателей на квадроциклах, конно-кинологические расчеты на пяти лошадях и вертолет Ми-8. Всего в операции участвовали 198 человек и 18 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского