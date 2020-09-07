В Адыгею с рабочим визитом прибыл министр спорта России Олег Матыцин

В Доме Правительства РА состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и министра спорта России Олега Матыцина. Были обсуждены вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, а также реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В диалоге также приняли участие представители минспорта России, исполнительной и законодательной власти Республики Адыгея.

В своем выступлении Олег Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Адыгее. По словам министра, Адыгея входит в пятерку регионов - лидеров по уровню обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры.

- У Адыгеи есть славные спортивные традиции, успехи не только в спорте высших достижений, но и в развитии массовой физической культуры и спорта. Мы абсолютно уверены, что все программы, которые реализуются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", будут успешно реализованы. Они всегда имели очень высокий показатель в республике. Вижу, что пандемия практически не повлияла на выполнение работ, связанных с достижением национальных целей. В этом отношении хочу выразить признательность вам и вашей слаженной команде. Я рад такому профессиональному и надежному партнерству" - сказал Олег Матыцин.

Глава республики сообщил, что в текущем году в рамках федерального проекта в Адыгее ведется строительство четырех спортивных комплексов: в городе Адыгейске, Гиагинском, Кошехабльском и Шовгеновском районах. Кроме того, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплено искусственное покрытие футбольного поля с беговыми дорожками для Красногвардейского района и покрытие футбольного поля СДЮШОР. В следующем году будут построены новый ФОК в Красногвардейском районе и три малых спортивных комплекса.

- Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе - в сельской местности. Эта стратегия успешно претворяется в жизнь, продолжается создание спортивной инфраструктуры в каждом муниципалитете республики. Мы делаем спорт доступным для всех желающих, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в Адыгее около 941 спортивного объекта, из них 567 - в сельской местности", - отметил глава РА.

По итогам минувшего года доля населения республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, превысила 47 процентов. Отдельное внимание уделяется вовлечению жителей Адыгеи в движение ГТО - в прошлом году в сдаче нормативов участвовало почти 30 тысяч человек.

- Президент России обозначил важнейшей задачей государства здоровье нации. Это главный ориентир в проводимой работе. Опираясь на поддержку министерства спорта России, мы серьезно продвинулись в создании спортивной инфраструктуры. В прошлом году на реализацию республиканской государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" выделено 840 миллионов рублей, в этом году - 925 миллионов", - сказал Мурат Кумпилов.

В завершение встречи состоялась церемония подписания нового соглашения между министерством спорта России и Республикой Адыгея о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.