В горах под Сочи пропали 11 туристов

Спасатели разыскивают группу из 11 туристов, которые пропали в горах под Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, уточняя, что вместе со взрослыми было и восемь подростков от 9 до 16 лет.

"Утром шестого сентября туристы вышли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до сих пор не вернулись", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Спасатели уже проверили берег озера и маршруты склона. К поискам подключат также вертолет и конно-кинологический патруль.