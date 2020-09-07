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07.09.2020 06:46
Рубрика: Происшествия

В горах под Сочи пропали 11 туристов

Спасатели разыскивают группу из 11 туристов, которые пропали в горах под Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, уточняя, что вместе со взрослыми было и восемь подростков от 9 до 16 лет.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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"Утром шестого сентября туристы вышли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до сих пор не вернулись", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Спасатели уже проверили берег озера и маршруты склона. К поискам подключат также вертолет и конно-кинологический патруль.

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