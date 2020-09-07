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07.09.2020 08:36
Рубрика: Власть

В ООН заявили об ответственности Киева за водоснабжение Крыма

Текст: Юрий Когалов

Воссоединение Крыма с Россией не снимает ответственности властей Украины за водоснабжение полуострова. Как заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, это задача лежит на плечах обеих стран.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека", - подчеркнула Тросселл. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Россия несет "главную ответственность" за обеспечение доступа крымчан к чистой питьевой воде. При этом Тросселл отметила, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения сведения о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для населения полуострова.

Представитель УВКПЧ также сообщила, что верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, которое содержало призыв осудить Украину за ограничения полуострова в воде.

Стоит отметить, что до 2014 года Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Ее подача осуществлялась по Северо-Крымскому каналу. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в Республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

В последнее время из-за недостаточного количество осадков использовавшиеся для решения проблемы водохранилища обмелели. В ряде городов введены графики подачи воды.

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