В Симферополе изменили график подачи воды

В понедельник в столице полуострова и прилегающих селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели третий этап ограничений подачи воды. Теперь ее подают в жилые дома и на предприятия с 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00. В остальных районах Крыма таких проблем с водоснабжением нет и не ожидается, и приезжающие на отдых туристы не испытывают совершенно никаких неудобств.

В некоторых районах Симферополя водоснабжение не будут прерывать в течение всего дня, в других же снизят давление воды. В то же время автомойки не закроют, и они будут получать воду по тому же графику, что и микрорайоны, в которых они расположены. ГУП "Вода Крыма" поручили организовать точное и пунктуальное исполнение опубликованных графиков подачи ресурса.

Перейти на ограниченное водоснабжение власти вынуждены из-за обмеления водохранилищ столицы Крыма.

Симферопольское и Партизанское заполнены всего на 18 процентов, Аянское - на 44. Прогнозы синоптиков на сентябрь пока не дают надежды на их значительное пополнение.

На первых двух этапах, когда в Симферополе была отключена горячая вода, а потом и холодная, водопотребление Симферополя снизилось до 110 тысяч кубометров в сутки с обычных для города 150-160. Вчера же гендиректор "Воды Крыма" Владимир Баженов сообщил, что за сутки 6-7 сентября из Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ подняли по 75 тысяч кубометров воды вместо 150-160 кубов, которые закачивали до введения графиков. При этом, по его словам, до 50 тысяч кубометров в сутки увеличена подача воды в Симферополь из артезианских скважин Сакского и Бахчисарайского районов, подключенных к столице Крыма в течение лета 2020 года.

Баженов также сообщил, что сейчас разрабатывают новые скважины для водообеспечения Симферополя.

- На Ивановском водозаборе мы получили от экологов разрешение на эксплуатацию еще пяти скважин - это дополнительно 5000 кубометров в сутки, - уточнил он. - Также в ближайшее время начнется добыча еще около 10 тысяч кубометров воды в сутки из четырех скважин на западе Симферопольского района.

На Ивановском и Сельском водозаборах сейчас разрабатывают новые скважины для Симферополя

Часть симферопольцев говорят, что из кранов течет мутная или ржавая вода, которую невозможно использовать для приготовления пищи. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителю "Воды Крыма" организовать в эти районы подвоз чистой питьевой воды.

В то же время 20 аварийных бригад могут одновременно выезжать на повреждения изношенных водопроводных сетей в случае их прорывов.

А на улицах Симферополя установлено более 130 баков, из которых горожане могут набрать воду во время отключений. Емкости также врезаны в системы водоснабжения школ, детских садов и больниц.