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07.09.2020 08:39
Рубрика: Экономика

В Симферополе начали давать воду по несколько часов в день

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском района Республики Крым с сегодняшнего утра начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. Она будет подаваться в жилые дома и на предприятия только по несколько часов утром и вечером.

В некоторых районах Симферополя водоснабжение не будет прерываться в течение всего дня, а в других - снизят давление воды. В то же время автомойки не закроют - они будут получать воду по тому же графику, что и микрорайоны, в которых они расположены. Госпредприятию "Вода Крыма" поручено организоваться точное и пунктуальное исполнение опубликованных графиков.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Напомним, перейти на ограниченное водоснабжение власти вынуждены из-за небывалой засухи и обмеления водохранилищ столицы Крыма. Симферопольское и Партизанское заполнены всего на 18 процентов, Аянское - на 44. И прогнозы синоптиков на сентябрь пока не дают надежды на их значительное пополнение.

На первых двух этапах, когда была отключена горячая вода, а потом и холодная стала отключаться на ночь, водопотребление Симферополя снизилось до 110 тысяч кубометров в сутки с обычных для города 150-160-ти.

Госпредприятие "Вода Крыма" готово к новым графикам подачи воды: 20 аварийных бригад могут одновременно выезжать на повреждения изношенных водопроводных сетей в случае их порывов. В то же время на улицах Симферополя установлено более 130 баков, из которых горожане могут набрать воду во время отключения воды. Емкости также врезаны в системы водоснабжения школ, детских садов и больниц.

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