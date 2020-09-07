Верховный суд Крыма смягчил приговор адвокату-мошеннику

Верховный суд РК ввиду состояния здоровья подсудимого приговорил задержанного ФСБ за мошенничество адвоката адвокатской палаты Крыма к одному году и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Таким образом, Верховный суд республики смягчил приговор адвокату, которого в феврале 2020 года Ялтинский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии.

Адвокат, в прошлом занимавший должность замначальника управления МВД России по Ялте, вымогал деньги у родственников задержанного. В ноябре 2019 года он предложил фигуранту уголовного дела за взятку 20 тысяч долларов договориться о том, чтобы при вынесении приговора тому назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

- Родственники обвиняемого передавали адвокату денежные средства частями, - рассказали в ведомстве.

При этом защитник не имел реальной возможности оказать влияние на рассмотрение уголовного дела. После передачи очередного транша в размере 12,5 тысячи долларов сотрудники спецслужбы задержали адвоката с поличным.