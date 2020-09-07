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07.09.2020 14:52
Рубрика: Власть

На Ямале предложили разработать стратегию молодежного парламентаризма

Текст: Ирина Никитина
Молодежный парламент IV состава, действующий при Законодательном собрании ЯНАО, на днях отчитался о работе и подготовил пакет наказов для преемников. Последняя встреча команды Романа Арефьева с председателями представительных органов местного самоуправления в целях безопасности прошла в онлайн-режиме.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

На заседании председатель окружного Заксобрания озвучил предложение разработать стратегию развития молодежного парламентаризма на Ямале до 2025 года. Председатель Законодательного собрания ЯНАО, куратор сообщества Сергей Ямкин считает, что в новом документе необходимо отразить порядок взаимодействия начинающих законотворцев с органами государственной власти и местного самоуправления, а также определить шкалу оценивания активных ребят.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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В рамках заседания объявили победителей и призеров окружного конкурса "Моя законодательная идея", на который 11 муниципалитетов заявили 26 работ. Отобраны самые перспективные проекты по государственному устройству, защите прав детей, профилактике домашнего насилия и другим общественно важным темам. Новому составу Молодежного парламента Ямала, который выберут совсем скоро, предстоит работать с предложениями ребят - авторов проектов.

Сергей Ямкин отметил, что за 15 лет, как работает Молодежный парламент, удалось вырастить инициативных управленцев и, кроме прочего, он не единожды доказывал свою эффективность как площадка для реализации идей молодежи. Главным достижением органа, считает спикер Ямкин, стало его участие в принятии важнейших законопроектов, причем некоторые из них получили статус закона на Ямале. Например, с 1 января 2020 года совершеннолетние выпускники школ, которые еще не стали студентами, имеют право на льготный проезд к месту отдыха и обратно в течение трех месяцев после окончания общеобразовательного учебного заведения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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