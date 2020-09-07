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07.09.2020 09:07
Рубрика: Общество

Ученые создали недорогой аналог платиновых препаратов от рака

Текст: Екатерина Призова

Применять соединения на основе никеля для борьбы с раковыми опухолями предложили в Тюменском госуниверситете. Новый препарат может заменить на этом поприще производные платины: он будет более дешевым и менее опасным для пациента.

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Цитостатические противоопухолевые химиотерапевтические лекарственные препараты алкилирующего типа, содержащие в составе молекул двухвалентную платину, успешно применяются для лечения онкологических заболеваний, но при этом дорогостоящи и имеют токсический эффект. Кроме того, отмечают исследователи, раковые клетки быстро "учатся" сопротивляться таким лекарствам.

Альтернативой платине выступает никель - ее ближайший аналог. Коллектив тюменских ученых вместе с коллегами из Турции, Ирана и Испании впервые получил два новых соединения на основе никеля, которые показали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого. Результаты исследования опубликованы в журнале New Journal of Chemistry

"Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами", - рассказал агентству РИА Новости профессор кафедры неорганической и физической химии Дамир Сафин. Таким образом, качества этого элемента позволят более эффективно улучшать препараты на его основе, справляться с растущей сопротивляемостью раковых клеток, с побочными эффектами от лечения.

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