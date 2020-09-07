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07.09.2020 21:03
Рубрика: Спорт

За медалями вприпрыжку

В Челябинске стартует чемпионат России
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Впервые в истории чемпионат страны по легкой атлетике пройдет в Челябинске.

Первоначально чемпионат России-2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Однако из-за пандемии коронавируса его начало и место проведения не раз менялись, пока не было принято решение провести соревнования в Челябинске с 8 по 11 сентября.

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Как сообщили на пресс-конференции организаторы турнира, на стадионе имени олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Елены Елесиной атлеты в 23 дисциплинах разыграют 42 комплекта наград.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что одной из главных задач чемпионата страны будет сохранение потенциала национальной команды для предстоящих в 2021 году Олимпийских игр в Токио.

При этом министр спорта Челябинской области Леонид Одер заверил, что чемпионат России пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

"При входе на стадион у всех будут измерять температуру. Разумеется, все без исключения спортсмены приехали со справками об отсутствии COVID-19. На секторах будет соблюдаться строгая социальная дистанция между судьями, тренерами. Причем арбитры будут работать в масках. Что касается зрителей, то стадион рассчитан на пять тысяч человек, но мы не будем его полностью заполнять. Максимум идет речь о 1,5 тысячи болельщиков. Все рекомендованные меры будут соблюдены", - сообщил министр журналистам.

В регионах Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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