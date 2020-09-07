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07.09.2020 08:57
Рубрика: Общество

В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один врач

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Миассе Челябинской области от коронавируса на 42 году жизни скончалась врач-психиатр. Женщина работала в Городской больнице №2, сообщили в понедельник в минздраве региона.

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- В 2001 году наша коллега закончила Челябинскую государственную медицинскую академию, прошла интернатуру и ординатуру на кафедре психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Она осознанно выбрала специальность врача-психиатра, любила заниматься поиском и анализом всех составляющих психической болезни. В прошлом году была назначена руководителем отдела по клинико-экспертной работе в Городской больнице №2.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив городской больницы №2 выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей, скорбят вмести с ними, отметили в ведомстве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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