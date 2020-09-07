В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один врач

В городе Миассе Челябинской области от коронавируса на 42 году жизни скончалась врач-психиатр. Женщина работала в Городской больнице №2, сообщили в понедельник в минздраве региона.

- В 2001 году наша коллега закончила Челябинскую государственную медицинскую академию, прошла интернатуру и ординатуру на кафедре психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Она осознанно выбрала специальность врача-психиатра, любила заниматься поиском и анализом всех составляющих психической болезни. В прошлом году была назначена руководителем отдела по клинико-экспертной работе в Городской больнице №2.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив городской больницы №2 выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей, скорбят вмести с ними, отметили в ведомстве.