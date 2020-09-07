Житель Екатеринбурга добился через суд запрета соседям сдавать посуточно квартиру. Слишком часто веселые компании устраивали шум за стенкой.

Квартира сдавалась официально, так что с этой стороны предъявить претензии было невозможно. При этом от вертепа - иначе не скажешь - кормилась целая цепочка посредников. Хозяин сдал квартиру в аренду некоему Григорию Б., а тот уже, как предприниматель, заключил еще один возмездный договор с третьим лицом. А тот, в свою очередь, стал сдавать жилье посуточно.

Зачем люди снимают квартиру на ночь? Чтобы повеселиться. А веселье, так уж получается, тихим не бывает.

"Квартиранты шумели по ночам, включали громкую музыку, курили на переходной лоджии, - рассказывают в Свердловском областном суде. - Неоднократные обращения в полицию и другие инстанции кардинально проблему не решили. Шумных соседей штрафовали, но на смену им заселялись новые".

Один из соседей, уставший от шумных гулянок за стенкой, обошел массу инстанций, включая полицию, администрацию города, даже уполномоченного по правам человека. Все было тщетно. Пришлось идти в суд.

Гражданин был уверен, что сдача жилого помещения в аренду посуточно фактически является оказанием гостиничных услуг, но собственник квартиры указанное жилое помещение в разряд нежилых не перевел.

При этом иск был подан не к самому хозяину, а к арендатору Григорию Б. Ответчик с требованиями не согласился. Он пояснил в суде, что договор заключен с третьим лицом на 11 месяцев, следовательно, он не сдает квартиру посуточно. Мол, какие к нему вопросу.

Предприниматель попытался доказать, что квартира не является гостиницей, так как она не разделена на номера, в ней нет услуг питания и стойки регистрации. А то, что, мол, шумят по ночам, к делу не пришьешь

Также, утверждал Григорий Б., квартира не может считаться гостиницей или хостелом согласно требованиям Закона "Об основах туристской деятельности в РФ", так как в ней отсутствуют номера, услуги питания, стойка регистрации, средства приема и размещения гостей.

Безусловно, это была очень удобная для ответчика логика. Но суд с ней не согласился.

"Факт посуточной сдачи квартиры подтвердился объяснениями арендаторов квартиры, данными ими в ходе разбирательств о привлечении к административной ответственности за нарушение тишины и покоя, рапортами сотрудников полиции, скриншотами объявлений, размещенными в интернете, - пояснили в Свердловском областном суде. - А поскольку перевод спорной квартиры в нежилое помещение осуществлен не был, использование ее под мини-отель нарушало права и законные интересы как истца, так и других жителей данного многоквартирного дома".

Поэтому суд запретил Григорию Б. "осуществлять деятельность по сдаче в аренду посуточно указанной квартиры, предоставлять гостиничные услуги, временно размещать граждан в указанной квартире".

Теперь предприниматель должен закрыть в свой бизнес, а квартира из вертепа обязана превратиться в тихое и спокойное местечко.