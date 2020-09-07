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07.09.2020 08:41
Рубрика: Общество

В Курганской области открыли памятник труженикам тыла и детям войны

Текст: Валентина Пичурина ( Курган)
В рабочем поселке Варгаши Курганской области в сквере воинской славы завода противопожарного и специального оборудования установили мемориальный комплекс "Наша линия фронта", посвященный труженикам тыла и детям войны.
Фото: Валентина Пичурина Фото: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина

В скульптурной композиции - четыре персонажа: женщина, подросток, старик и маленькая девочка. У подростка в руках - снаряд, у девочки - кукла. Малышка не по-детски очень серьезна, видно, что ей не до игрушек. Уставший дед сидит на ящике и держит молот. За его спиной - огромная глыба. Кажется, это тяжелый груз ответственности, свалившийся на его плечи.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости
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- Можно сказать и так, - соглашается автор композиции, местный художник Олег Демешкин. - Хотелось передать обстановку и настрой людей в военные годы. Несмотря на возраст, усталость, каждый делал все, что мог для фронта и Победы.

Композицию дополняет настоящий заводской токарный станок. По словам скульптора, идея мемориального комплекса принадлежит генеральному директору предприятия, а он ее воплотил в бетоне.

Завод противопожарного оборудования был эвакуирован в Варгаши из Торжка (ныне Тверская область) в августе 1941 года. После прибытия двух эшелонов с людьми и оборудованием, станки установили прямо под открытым небом и сразу приступили к выпуску корпусов для авиабомб. В начале 1942 года более шестидесяти мужчин-станочников ушли на фронт. Их место заняли близкие и родные.

- Памятник отражает суть того времени, - говорит председатель Совета ветеранов завода Александр Рубцов. - В нем запечатлен самоотверженный труд стариков, женщин, детей. Это они поднимали промышленность, перевыполняли план и приближали Победу.

Летом и осенью 1941 года в Зауралье было эвакуировано 22 предприятия. "Линия фронта проходит возле твоего станка! Ни шагу назад!" - таков был девиз заводов того времени.

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