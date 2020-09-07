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07.09.2020 10:47
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Испытания вакцины "Вектора" закончатся 30 сентября

Текст: Александр Проценко
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной научным центром "Вектор", подойдут к концу 30 сентября, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Выступая в понедельник на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, главный санитарный врач России сказала: "На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине - на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день - 30 сентября".

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Как известно, центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. После чего Роспотребнадзор выступал с сообщениями о том, что испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", проходят успешно: "Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено"… .

Это уже вторая российская вакцина, вышедшая на стадию клинических испытаний. Ранее была получена и прошла испытания вакцина НИЦ им. Гамалеи.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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