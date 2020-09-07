Россия проведет наблюдательный полет над Чехией

Наблюдательный полет будет выполняться с 7 по 11 сентября с аэродрома Открытого неба Пардубице. Максимальная протяженность маршрута составит 800 километров. Как рассказал газете "Красная звезда" начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российские инспекторы проведут "небесный патруль" на самолете Ан-30Б по согласованному с Чехией маршруту. На борту самолета будут находиться чешские специалисты, которые будут контролировать порядок применения оборудования для наблюдений и следить за тем, чтобы самолет не отклонялся от маршрута. "Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - рассказал Рыжков.
К сожалению, этот полет может стать одним из последних в рамках Открытого неба. США в мае заявили, что расторгает договор и официально выйдет из него в конце ноября. Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, сейчас в России думают, как адекватно ответить на этот демарш США. "С одной стороны, кроме США другие участники договора заявили, что не собираются разрывать это соглашение, с другой стороны если Америка выходит из договора, то смысл его для нас теряется. Союзники США по НАТО смогут летать над Россией и будет делиться всеми данными со старшим партнером, а мы над США не летаем, то это для нас выглядит нелогично".
По мнению эксперта, если США не хотят продлевать этот документ, то и нам это делать не стоит. Договор этот скорее политический и выход из него на баланс никак не повлияет.
Мураховский отметил, что Америка вышла из договора не только исходя из формальных претензий, которые они нам предъявляли. У США есть стратегия так называемого третьего технологического сдвига, который предусматривает обеспечение технологического превосходства во всех аспектах и космос одна из первых таких сфер. США единственная страна, которая имеет на орбите группировку спутников оптико-электронной разведки со спектральными камерами высокого разрешения, которые превышают по своим параметрам, ту аппаратуру которая разрешена к использованию в рамках Открытого неба. "Опираясь на это они считают, что могут контролировать все что происходит в России с помощью современных спутниковых средств, а Россия такого сделать не может", - отметил Мураховский. Эксперт констатировал, что сейчас США пока превосходят нас в сфере космической разведки, но вместе с тем, наши средства также позволяют контролировать обстановку на территории США. Сейчас перед руководством России стоит непростой выбор - продолжать соблюдать договор теряя при этом ключевую позицию, проводить полеты над США, либо полностью выходить из договора. Какое решение в итоге будет принято, мы узнаем в ближайшие месяцы.