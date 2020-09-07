Россия проведет наблюдательный полет над Чехией в рамках Открытого неба. Это будет четвертый полет российских инспекторов над Европой после нескольких месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Вместе с тем эксперты отмечают, что уже в ближайшие месяцы полеты в рамках договора могут если не прекратится, то претерпеть значительные изменения.

Наблюдательный полет будет выполняться с 7 по 11 сентября с аэродрома Открытого неба Пардубице. Максимальная протяженность маршрута составит 800 километров. Как рассказал газете "Красная звезда" начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опаснос­ти Сергей Рыжков, российские инспекторы проведут "небесный патруль" на самолете Ан-30Б по согласованному с Чехией маршруту. На борту самолета будут находиться чешские специалисты, которые будут контролировать порядок применения оборудования для наблюдений и следить за тем, чтобы самолет не отклонялся от маршрута. "Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - рассказал Рыжков.

К сожалению, этот полет может стать одним из последних в рамках Открытого неба. США в мае заявили, что расторгает договор и официально выйдет из него в конце ноября. Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, сейчас в России думают, как адекватно ответить на этот демарш США. "С одной стороны, кроме США другие участники договора заявили, что не собираются разрывать это соглашение, с другой стороны если Америка выходит из договора, то смысл его для нас теряется. Союзники США по НАТО смогут летать над Россией и будет делиться всеми данными со старшим партнером, а мы над США не летаем, то это для нас выглядит нелогично".

По мнению эксперта, если США не хотят продлевать этот документ, то и нам это делать не стоит. Договор этот скорее политический и выход из него на баланс никак не повлияет.

Мураховский отметил, что Америка вышла из договора не только исходя из формальных претензий, которые они нам предъявляли. У США есть стратегия так называемого третьего технологического сдвига, который предусматривает обеспечение технологического превосходства во всех аспектах и космос одна из первых таких сфер. США единственная страна, которая имеет на орбите группировку спутников оптико-электронной разведки со спектральными камерами высокого разрешения, которые превышают по своим параметрам, ту аппаратуру которая разрешена к использованию в рамках Открытого неба. "Опираясь на это они считают, что могут контролировать все что происходит в России с помощью современных спутниковых средств, а Россия такого сделать не может", - отметил Мураховский. Эксперт констатировал, что сейчас США пока превосходят нас в сфере космической разведки, но вместе с тем, наши средства также позволяют контролировать обстановку на территории США. Сейчас перед руководством России стоит непростой выбор - продолжать соблюдать договор теряя при этом ключевую позицию, проводить полеты над США, либо полностью выходить из договора. Какое решение в итоге будет принято, мы узнаем в ближайшие месяцы.